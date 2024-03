Ajax heeft er weer optie bij op de vleugels: geblesseerde keert terug

Mika Godts keert vrijdag terug in de wedstrijdselectie voor het duel met ADO Den Haag, zo weet Ajax Showtime. De linksbuiten van Jong Ajax – en soms ook Ajax 1 – is voldoende hersteld van een hamstringblessure, die hem sinds eind 2023 aan de kant hield. Goed nieuws dus voor John van 't Schip, die bij het eerste niet zo ruim zit in zijn opties op de vleugels. Alleen Steven Berghuis en Carlos Forbs waren nog over als 'pure' buitenspelers.

Het is al het hele seizoen een zorgenkindje bij Ajax: wie moeten er op de vleugels staan? Na het geblesseerd wegvallen van Steven Bergwijn begin februari ging die vraag alleen maar luider weerklinken.

Godts was toen al even uit de roulatie, na zijn uitvallen tegen FC Den Bosch in december vorig jaar. Toen verstapte de Belg zich vlak nadat hij de eindstand in Noord-Brabant op 3-3 had bepaald.

Een domper voor zowel Van 't Schip, als Jong Ajax-trainer Dave Vos en de jonge buitenspeler zelf. Godts was zich juist aan het ontpoppen als bepalende speler binnen het beloftenteam.

In twaalf wedstrijden vervaardigde hij zes goals en drie assists voor Jong Ajax. Dat maakt hem nog altijd de op een na productiefste speler namens de huidige nummer vijftien van de Keuken Kampioen Divisie dit seizoen.

Waarschijnlijk is dat Godts vrijdagavond begint op de bank bij Jong Ajax. Daar bekleedt de laatste tijd vooral Jayden Banel de linkervleugel.

Dat komt alleen ook omdat Amourricho van Axel Dongen, een van Ajax' grootste aanvallende talenten, óók al in de ziekenboeg zat. Van Axel Dongen maakte echter onlangs zijn rentree in het verloren duel met Telstar (0-3).

Net als Godts en Banel mag Van Axel Dongen al regelmatig invallen bij Ajax 1. Godts lijkt echter de voorkeursoptie te zijn. De Leuvenaar werd dit seizoen acht keer gebruikt, waarvan drie keer onder Van 't Schip, sinds diens aanstelling in november. Van Axel Dongen en Banel staan op respectievelijk vijf en zes invalbeurten.

