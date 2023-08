Ajax heeft eerste defensieve versterking binnen met Jakov Medic

Zondag, 6 augustus 2023 om 09:34 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:55

Ajax heeft overeenstemming bereikt met FC St. Pauli over de transfer van Jakov Medic. Dat melden de Amsterdammers in een officieel persbericht. De 24-jarige centrumverdediger tekent tot medio 2028 en komt naar verluidt voor twee miljoen euro over. Medic is de eerste defensieve versterking voor Ajax deze zomer.

De deal met St. Pauli is razendsnel rondgekomen. Pas donderdagavond meldde Voetbal International dat Ajax de gesprekken was gestart. Medic geldt als alternatief voor Jan Paul van Hecke, die met vijftien miljoen euro veel te duur bleek. Medic is met zijn twee miljoen (alhoewel exclusief bonussen) aanzienlijk goedkoper.

De 1,93 meter lange verdediger is de eerste verdediger die Ajax deze zomer aantrekt. Eerder werden aanvaller Carlos 'Forbs' Borges, doelman Diant Ramaj en middenvelders Branco van den Boomen en Benjamin Tahirovic al vastgelegd. Ajax is ook nog altijd bezig met de komst van Josip Sutalo. De 23-jarige mandekker, net als Medic een Kroaat, moet zo'n 25 tot 30 miljoen euro kosten, waarover Sven Mislintat nog altijd druk in onderhandeling is met Dinamo Zagreb.

Medic maakte zijn debuut als prof namens NK Istra 1961. Na één jaar in zijn thuisland trok hij al de Duitse grens over. Medic speelde voor 1. FC Nürnberg en SV Wehen Wiesbaden, voordat hij in 2021 bij St. Pauli neerstreek. Bij de 2. Bundesliga-club kwam hij in twee seizoenen tot 73 wedstrijden (8 goals, 2 assists).