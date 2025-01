Ajax heeft drie opties in kaart om vertrek Wijndal én Ávila op te vangen

Mochten Owen Wijndal en Gastón Ávila vertrekken bij Ajax, hebben de Amsterdammers al nagedacht over hoe het tweetal te vervangen. Beide aankopen van Sven Mislintat genieten concrete belangstelling.

De Telegraaf meldde eerder op de woensdag dat CD Legánes, de ploeg waar de vermoedelijk naar FC Utrecht vertrekkende Sébastien Haller nu op huurbasis voor speelt, akkoord is met Ajax over een huurdeal van Wijndal.

De Spaanse laagvlieger zou bereid zijn om 'ruim één miljoen euro' over te maken naar Amsterdam om de rest van het seizoen de beschikking te hebben over de linksback. Zelf heeft de voormalig AZ'er zijn bedenkingen bij de stap.

"De back weet niet zeker of degradatievoetbal wel bij hem past. “Het heeft er de schijn van dat Wijndal op een betere club wil wachten”, aldus clubwatcher Mike Verweij. Voetbal International repte iets later over buitenlandse interesse in Ávila.

De 23-jarige verdediger, die op de weg terug is van een zware knieblessure, staat op het lijstje van clubs uit met name Zuid-Amerika, terwijl er vanuit Mexico ook belangstelling is voor de Argentijn.

Zodoende kan Ajax deze winter de 'twee grootste ambities' van Alex Kroes en Marijn Beuker verwezenlijken, schrijft VI in een analyse. "De financiële huishouding verder op orde brengen én een linksbuiten halen."

"Door de sportieve en financiële ineenstorting van de afgelopen jaren is Ajax gedwongen harde beslissingen te nemen: er moet gesneden worden in het personeelsbestand, zowel op kantoor als op het veld."

Daarom wil Ajax het eventuele vertrek van (een van het) tweetal intern opvangen. Met Jorrel Hato heeft Francesco Farioli een uitstekende back in de gelederen, maar de Italiaan zweert bij een roulatiebeleid.

Daarom schuift het wekelijkse voetbalmagazine drie opties naar voren die Farioli kan gebruiken om Hato rust te gunnen. Het blad oppert zo bijvoorbeeld om Youri Baas, gebruikelijk centrumverdediger, naar de voor hem vertrouwde linksbackpositie te schuiven. Ahmetcan Kaplan of Daniele Rugani zouden dan de open vacature centraal achterin in kunnen nemen.

Een andere mogelijkheid is het inpassen van de achttienjarige Dies Janse, die bij het duel met sc Heerenveen nog aan de aftrap verscheen. Ook zal Farioli mogelijk een plekje voor Jorthy Mokio overwegen.

De zestienjarige Belg, die veelal als controleur speelde, werd tijdens de laatste wedstrijd van Jong Ajax als linksback opgesteld. Tijdens het recente oefenduel van Ajax tegen VfB Stuttgart van vorige week liet Farioli hem eveneens op die positie invallen.

"Mokio is linksbenig, fysiek al vrij volwassen en erg veelzijdig. Dat zijn prettige voorwaarden voor het takenpakket dat Farioli van zijn linksachter verlangt", concludeert Lentin Goodijk namens het voetbalblad.