Ajax heeft bij rentree Berghuis aan twee doelpunten genoeg voor zege op Rangers

Ajax heeft het derde duel van de oefencampagne winnend afgesloten. De formatie van Francesco Farioli nam het in Wezep op tegen het Schotse Rangers en zegevierde met 2-1. De doelpunten kwamen op naam van Kian Fitz-Jim en de aan een vertrek gelinkte Branco van den Boomen.

Steven Berghuis keerde bij Ajax terug in de wedstrijdselectie. De middenvelder annex rechtsbuiten kon zijn eerste minuten gaan maken tijdens deze voorbereiding. In de basisopstelling was er ruimte voor onder meer Youri Baas, Christian Rasmussen en Fitz-Jim. Laatstgenoemde begon als hangende linksbuiten en vormde met Chuba Akpom (centraal) en Rasmussen (rechts) de aanval.

Al snel werd Ajax meermaals gevaarlijk. Eerst liet Akpom na om de openingstreffer te maken, even later faalde Kenneth Taylor na een fraaie pass van Baas. Binnen het half uur was het alsnog raak voor de Amsterdammers.

Na een goede pass de diepte in leek Taylor een penalty te versieren wegens een overtreding van doelman Jack Butland, ware het niet dat de bal doorschoot. De oplettende Fitz-Jim kon profiteren en schoot binnen in een leeg doel: 1-0.

De Amsterdamse voorsprong zou niet lang op het scorebord staan, daar zo'n vijf minuten later Rangers langszij kwam. Middenvelder Tom Lawrence schoot een vrije trap direct binnen: 1-1.

Ook na de gelijkmaker was het niet lang wachten op een nieuwe treffer en de derde goal van de dag kwam opnieuw uit een vrije trap. Ditmaal was het de beurt aan Ajax-middenvelder Van den Boomen: 2-1.

Na een uur spelen was het wisselen geblazen. Ajax bracht Berghuis en Anton Gaaei, nadat eerder Jaydon Banel al binnen de lijnen was gekomen. Enkele minuten later betraden ook onder meer Sivert Mannsverk, Benjamin Tahirovic en Dies Janse het veld.

Vlak na het ingaan het laatste half uur had Rangers opnieuw de gelijkmaker kunnen maken. Invaller Scott Wright kreeg de kans, maar hij maakte het Diant Ramaj lang niet moeilijk genoeg. Zo'n tien minuten voor tijd had diezelfde Wright van dichtbij wederom kunnen scoren, maar opnieuw kwam de Duitse doelman als winnaar uit de strijd.

In de slotfase liet Ajax zich weer wat meer gelden. Vijf minuten voor tijd gaf de mee opgekomen Gaaei een puntgave voorzet op mede-invaller Julian Rijkhoff, maar de talentvolle spits zag zijn tegendraadse kopbal knap gered worden door de Rangers-goalie. Na een snelle aanval over links kon ook Berghuis de 3-1 maken, maar hij zag zijn inzet gekeerd worden. In de blessuretijd dacht Rijkhoff alsnog aan een derde Amsterdams treffer, maar zijn inzet stuiterde via de lat en daarna de grond uit de doelmond.

