'Ajax had Michael Reiziger nooit moeten laten gaan, hij is een topcoach in wording'

Henk Spaan denkt dat Michael Reiziger een 'topcoach in wording' is, zo beargumenteert hij in zijn rubriek Spaan geeft Punten van Het Parool. Volgens de journalist is had Ajax de huidig Jong Oranje-coach binnenboord moeten houden.

Reiziger nam het eerder deze week met een gehavend Jong Oranje-elftal op tegen de leeftijdsgenoten van Slowakije. De jonge Nederlanders vochten zich in dat duel na een 3-1 achterstand terug naar een 3-3 gelijkspel.

Namens de ploeg van Reiziger troffen Ezechiel Banzuzi, Gjivai Zechiël en Noah Ohio doel. Vele vaste jeugdinternationals waren afwezig. Youri Regeer (FC Twente) en Kenneth Taylor (Ajax) meldden zich ziek, Rome-Jayden Owusu-Oduro (AZ), Lennard Hartjes (Excelsior), Ian Maatsen (Aston Villa) en Calvin Raatsie (Excelsior) waren geblesseerd.

Eerder schreef de 51-jarige trainer ook al geschiedenis met de ploeg, toen hij na een zege op Zweden (3-0) de tiende en laatste EK-kwalificatiewedstrijd winnend besloot. Zo werden de manschappen van Reiziger het eerste Nederlandse team dat alle wedstrijden in een EK-kwalificatiereeks won.

"Hoe langer Reiziger Jong Oranje coacht, des te duidelijker wordt dat Ajax hem had moeten houden", oordeelt Spaan. De voormalig verdediger was tussen 2019 en 2023 werkzaam namens de Amsterdammers, maar zwichtte vorig jaar voor een avontuur als bondscoach.

De journalist is behoorlijk onder de indruk van de capaciteiten van de in Amstelveen geboren coach. "Reiziger is een topcoach in wording. Dit elftal, dat donderdag met veel invallers uitkwam, kan in 2025 Europees kampioen worden in Slowakije", wijst Spaan op het komende EK van Jong Oranje.

Hij looft het tactische vernuft van de trainer. "Met nog een halfuur te spelen en de stand 3-1 voor Slowakije wisselde Reiziger cruciaal. Youri Baas kwam voor Dekker en Manhoef voor Sontje Hansen. Manhoef wervelde in dat halve uurtje naar twee assists en Baas nam de organisatie achterin in handen."