Ajax gaat financieel 'zo ver mogelijk' en zet Rayane Bounida 'aan het denken'

Rayane Bounida zal stiekem hopen op speelminuten tijdens De Klassieker. De achttienjarige Belg maakt onderdeel uit van de wedstrijdselectie van Ajax en leek op weg naar uitgang, al zullen de beleidsbepalers in Amsterdam er alles aan doen om hem binnenboord te houden.

Bij de afsluitende training richting de tweede Klassieker van het seizoen stond Bounida plots op het trainingsveld. De jongeling werd bij de hoofdmacht gehaald, ook omdat Mika Godts (geblesseerd) en Chuba Akpom (wegens een transfer) ontbraken.

Zo heeft Francesco Farioli helemaal geen linksbuiten om over te beschikken tegen Feyenoord. Oliver Edvardsen, die overkwam van Go Ahead Eagles, is er een, maar is nog niet speelgerechtigd tegen Feyenoord.

Vermoedelijk start de Italiaanse oefenmeester met Kenneth Taylor als hangende linksbuiten, maar mogelijk lonken er speelminuten voor Bounida. De technisch zeer begaafde middenvelder is onderwerp van gesprek de laatste weken.

Het contract van de ruwe diamant loopt namelijk af en hoewel Ajax dolgraag wil verlengen met de jongeling, is een vertrek momenteel aannemelijker. Bounida heeft namelijk behoorlijke financiële eisen, waar Alex Kroes en co niet aan kunnen of willen voldoen.

Met een plek in de wedstrijdselectie geeft Ajax echter een belangrijk signaal af: voor Bounida is vanaf volgend seizoen een serieuze rol weggelegd. "De clubleiding heeft er onlangs bij Farioli op aangedrongen om het vizier nog iets nadrukkelijker op De Toekomst te richten", schrijft clubwatcher Lentin Goodijk namens Voetbal International.

"Dat doet Farioli nu dus deels noodgedwongen. Vorige week nam hij Gerald Alders en Jorthy Mokio al mee naar Riga, daarna werd ook Sean Steur al bij de groep gehaald en dit weekend was het de beurt aan Bounida."

"Bounida is binnengehaald met behoorlijk riante voorwaarden voor een jeugdspeler, sindsdien heeft hij grote stappen gezet en dus zou het logisch zijn om dat contract bij een verlenging te opwaarderen", vervolgt de journalist.

"Dat past echter niet binnen de financiële kaders, die Ajax nu eenmaal moet bewaken richting een duurzame toekomst. Ajax gaat financieel zo ver mogelijk om Bounida te binden, maar probeert hem vooral te overtuigen met het sportieve verhaal. De club heeft de talentvolle Belg een gedetailleerd traject geschetst en heeft hem daarmee aan het denken gebracht."