Ajax en Torino volledig akkoord over Borna Sosa: Mike Verweij weet hoogte optie tot koop

Borna Sosa wordt vrijdag medisch gekeurd bij Torino, zo meldt Johan Inan donderdagavond namens het Algemeen Dagblad. "Donderdag aan het begin van de avond bereikten de partijen een volledig akkoord", aldus de journalist.

Ook Mike Verweij schrijft in De Telegraaf over het door de clubs bereikte akkoord. Volgens de clubwatcher nemen de Italianen het volledige salaris (naar verluidt zo'n 2,5 miljoen euro) over.

Bovendien bedingt Torino een optie tot koop. Volgens Verweij bedraagt deze acht miljoen euro, het exacte bedrag dat Ajax een seizoen eerder betaalde aan VfB Stuttgart om Sosa over te nemen.

Eerder op de donderdag meldde Fabrizio Romano ook al dat Sosa heel hard op weg naar de uitgang van de Johan Cruijff Arena was. Torino gaat de Kroatisch international huren, met een optie tot koop.

Ajax had vanwege de financiële situatie liever gezien dat de Italianen Sosa definitief overnamen, maar daar had Torino geen oren naar. Nu is er vanuit Amsterdam toch besloten om de linksachter voor in elk geval een jaar naar Italië te laten vertrekken.

Bij Ajax had Sosa absoluut geen perspectief meer. De linkspoot werd door Francesco Farioli teruggezet naar de beloften. Ook Owen Wijndal, Silvano Vos, Benjamin Tahirovic en Naci Ünüvar overkwam dat en mag vertrekken.

Sosa was in de pikorde gedaald tot de derde of vierde keus. Afgelopen zondag, tegen sc Heerenveen (1-0 winst), kreeg jeugdtalent Dies Janse de voorkeur op de linksachterpositie.

In zijn eerste en mogelijk enige seizoen namens Ajax kwam Sosa tot 25 officiële optredens. De Kroaat wist daarin niet te scoren, maar gaf wel vijf assists in slechts 1.569 minuten. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen werd razendsnel duidelijk dat Farioli het niet in Sosa ziet zitten.