Ajax heeft een mondeling akkoord bereikt met Raúl Moro, de 22-jarige buitenspeler van Real Valladolid. Dat nieuws brengt journalist Mike Verweij vrijdagochtend namens De Telegraaf.

Moro kan in de Johan Cruijff ArenA voor 4,5 jaar tekenen. De bal ligt nu bij Ajax, dat een akkoord moet zien te sluiten met Real Valladolid. Volgens Verweij willen de Amsterdammers 7 miljoen euro betalen, exclusief prestatiebonussen.

Volgens Verweij naderen Ajax en Real Valladolid overeenstemming. “De Spanjaarden verlangden aanvankelijk tien miljoen euro voor Moro, maar dat bedrag is technisch directeur Alex Kroes te gortig.”

Verweij weet dat Moro al in de startblokken staat om naar Amsterdam te vliegen. “Dat kan pas als Real Valladolid en Ajax eruit zijn. Als dat het geval is, alle afspraken tussen de clubs én tussen Ajax en Moro op papier zijn gezet en hij de medische keuring heeft doorstaan, dan zet hij zijn handtekening onder een verbintenis tot de zomer van 2029.”

Moro moet in de Johan Cruijff ArenA gaan concurreren met Mika Godts voor de positie op de linkervleugel. Francesco Farioli had met laatstgenoemde slechts één pure linksbuiten tot zijn beschikking in de eerste seizoenshelft. Daar komt deze maand dus mogelijk verandering in.

Aankomende zaterdag speelt Real Valladolid in eigen huis tegen Real Betis. Het is nog maar de vraag of Moro dan bij de wedstrijdselectie van trainer Diego Cocca zit.

Afgelopen zondag vreesden Spaanse media namelijk voor een zware knieblessure van Moro, die geblesseerd uitviel tegen Ourense CF (3-2 nederlaag). Eerder deze week meldde Real Valladolid dat het kwetsuur meevalt.