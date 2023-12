Ajax en Feyenoord strijden om ticket WK voor clubs én startpremie van 50 miljoen

Feyenoord en Ajax strijden met elkaar om een bijna gegarandeerd ticket voor het WK voor clubteams in 2025, zo meldt De Telegraaf. Het Champions League-duel van de Rotterdammers van woensdagavond met Celtic gaat dus niet om slechts 2,9 miljoen euro overwinningspremie, terwijl Ajax donderdag tegen AEK Athene niet enkel speelt om Europese overwintering. De startpremie voor het WK voor clubs bedraagt liefst 50 miljoen euro.

Nieuwe opzet

Mochten Feyenoord en Ajax falen, dan maakt ook PSV nog kans op deelname. Normaal gesproken wordt het WK voor clubs ieder jaar gespeeld met de winnaars van de Champions League van ieder continent. Vanaf 2025 gaat het toernooi echter op de schop.

Verdeling Europese tickets

Vanaf 2025 wordt het WK om de 4 jaar gespeeld en doen er in totaal 32 teams mee. Europa kan dan 12 clubs inschrijven en de kans is zeer reëel dat Feyenoord, Ajax óf PSV naar de Verenigde Staten, waar het toernooi wordt afgewerkt, mag afreizen.

De 12 tickets voor Europese ploegen worden verdeeld op basis van de jaren 2020-2024. De 4 Champions League-winnaars van deze jaren zijn zeker. Dit zijn Chelsea, Real Madrid, Manchester City en de winnaar van 2024. Daar komen de 8 teams die in deze 4 jaar de meeste punten hebben binnengehaald op de coëfficiëntenranglijst bij.

Belangrijke regel

Er is echter een belangrijke regel: per land mogen er maximaal 2 clubs meedoen. Uitzondering is als er 3 of 4 Champions League-winnaars uit één land komen, omdat de winnaars van het grootste Europese clubtoernooi zeker zijn van deelname.

Virtuele ranking

Wanneer wordt gekeken naar de virtuele ranking, dan is Feyenoord momenteel de 12e Europese deelnemer. De Rotterdammers staan eigenlijk op de 22ste plek, maar door de regel dat er maar 2 clubs per land mee mogen doen, vallen er liefst 10 andere teams weg.

Feyenoord heeft vooral concurrentie van Ajax en PSV. De voorsprong op Ajax bedraagt slechts 1 punt, terwijl het gat met PSV 7 bedraagt. De bonuspunten die de Eindhovenaren hebben gekregen voor het halen van de laatste zestien in de Champions League zijn al meegeteld.

Een Europese overwinning levert een ploeg 2 punten op en een gelijkspel 1 punt. Als Ajax volgende week van AEK Athene verliest, dan zijn de Amsterdammers uitgeschakeld in Europa en kunnen zij deelname aan het WK voor clubs 2025 vergeten. PSV moet dit seizoen nog 7 punten zien te halen. Daarvoor dient de ploeg van trainer Peter Bosz minimaal de kwartfinale van de Champions League te halen.

De Telegraaf benadrukt dat de kans groot is dat Feyenoord, Ajax óf PSV zich plaatst voor het WK voor clubsteams in 2025. De krant stipt ook een doemscenario aan als de Champions League dit seizoen gewonnen wordt door Arsenal, Manchester United of Newcastle United. In dat geval vervalt de 12e plaats, omdat er zich dan een derde Engelse club mag opmaken voor het toernooi.

Mocht het doemscenario uitkomen, dan moeten Feyenoord en Ajax zich richten op Benfica, dat momenteel 7 punten meer heeft dan de Rotterdammers. De Portugezen spelen woensdagavond hun laatste groepsduel in de Champions League. Bij een nederlaag of een gelijkspel is de ploeg van trainer Roger Schmidt Europees uitgeschakeld.

