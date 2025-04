'Ajax en Feyenoord strijden om dezelfde middenvelders uit de Eredivisie'

Middenvelders Luciano Valente (FC Groningen) en Ringo Meerveld (Willem II) genieten belangstelling van Ajax en Feyenoord. Dat nieuws brengt transferjournalist Mounir Boualin donderdagmiddag.

De 21-jarige Valente, die onlangs debuteerde bij Jong Oranje, is bezig aan een uitstekend seizoen bij Groningen. Meerveld (22) is op zijn beurt een van de lichtpuntjes bij Willem II.

Volgens Boualin heeft Feyenoord vorige week de interesse in Valente kenbaar gemaakt. Ajax zocht enkele weken geleden al contact met Meerveld.

De Amsterdammers hebben zich echter nog niet officieel gemeld bij Willem II. Boualin verwacht dat Feyenoord dat op korte termijn gaat doen bij Groningen.

Zeker is dat Ajax en Feyenoord in dezelfde vijver vissen en dat beide middenvelders op de wensenlijstjes staan in Amsterdam en Rotterdam.

Valente ligt bij Groningen nog vast tot medio 2028. Volgens het Duitse Transfermarkt is de rechtspoot 2,5 miljoen euro waard.

Meerveld heeft bij Willem II een contract tot medio 2026. Zijn huidige marktwaarde wordt geschat op 3 miljoen euro.