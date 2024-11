Ajax-duo maakte potentie niet waar: 'Was er heilig van overtuigd dat zij de top zouden halen'

Guus Hiddink schatte in dat voormalig Ajax-spelers Silvano Vos en Riechedly Bazoer een heel hoog plafond zouden aantikken. Dat vertelt de 78-jarige oud-trainer in een uitgebreid interview met Voetbal International.

Eerstgenoemde vertrok afgelopen zomer bij Ajax en verkaste naar AC Milan. De Amsterdammers ontvingen een vaste transfersom van drie miljoen euro voor de negentienjarige controleur, een bedrag dat met min of meer gegarandeerde bonussen nog eens met twee miljoen euro kan oplopen.

Zijn dienstverband in Milaan blijft voorlopig beperkt tot speelminuten bij de reserveploeg van i Rossoneri, Milan Futuro. Die ploeg komt uit in de Serie C, het derde niveau van Italië. Daar speelde hij mee in negen wedstrijden, in slechts vijf van die duels maakte hij meer dan 45 minuten.

Vorig seizoen speelde Vos onder trainer John van 't Schip nog een noemenswaardige rol in de hoofdmacht van Ajax. Francesco Farioli achtte de middenvelder echter overbodig. Hiddink had dus meer van de ontwikkeling van Vos verwacht. Dat sentiment deelde de voormalig bondscoach ook bij Riechedly Bazoer.

De veelzijdige voetballer gold destijds als een van de grootste talenten van de jeugdopleiding van PSV en maakte eind 2012 de gevoelige overstap naar Ajax. In 2017 verliet de inmiddels 28-jarige Bazoer de hoofdstad en verkaste hij na een uiteindelijk teleurstellende periode bij Ajax naar VfL Wolfsburg.

Hiddink had van beide heren meer verwacht, zo zegt hij tegen VI. "Het blijft lastig om in te schatten welke talenten hun potentieel gaan waarmaken", erkent de oud-trainer. "Zo was ik er heilig van overtuigd dat Riechedly Bazoer de absolute top zou gaan halen, toen ik hem als jonkie in de jeugd van Ajax zag spelen."

"Hetzelfde had ik een tijdje geleden met Silvano Vos." Hiddink weet echter dat potentie niet altijd alles zegt. "Door tal van omstandigheden kunnen carrières onverwachte wendingen nemen."