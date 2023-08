Ajax bereikt persoonlijk akkoord met linksbenige centrumverdediger

Maandag, 7 augustus 2023 om 21:06 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:09

Ajax heeft een persoonlijk akkoord bereikt met Hiroki Ito, zo meldt transfermarktexpert Florian Plettenberg maandagavond. De linksbenige centrumverdediger wil zelf graag de overstap maken van VfB Stuttgart en kan in de Johan Cruijff ArenA een contract tekenen dat hem tot medio 2028 aan de club bindt.

Of de deal er spoedig gaat komen, is overigens nog maar de vraag. Voorlopig zijn de clubs namelijk nog niet dicht bij een akkoord, want Stuttgart heeft een tweede bod van Ajax ter hoogte vijftien miljoen euro afgewezen. Het was een verbeterd bod dat technisch directeur Sven Mislintat had neergelegd bij VfB Stuttgart, nadat het eerste bod van twaalf miljoen werd afgewezen. Duidelijk is dat die Schwaben zich hard opstellen in de onderhandelingen, daar Ito als een belangrijke kracht in de selectie gezien wordt.

Stuttgart sloot afgelopen week een lucratieve sponsordeal met onder meer een online casino, waardoor de noodzaak om geld binnen te halen via de verkoop van spelers is weggevallen. Daarom bestaat de kans dat de club helemaal niet met Ajax wil onderhandelen, ondanks het persoonlijke akkoord van Ito zelf. Stuttgart werkt ook samen met de grote automerken Porsche en Mercedes, een alliantie die de club in totaal bijna 100 miljoen euro opbrengt.

Ito is geen onbekende van Mislintat. De tienvoudig Japans international werd zelf door de directeur voetbalzaken op huurbasis naar Stuttgart gehaald in de zomer van 2021. Een jaar later namen de Zuid-Duitsers hem voor 400.000 euro definitief over van Jubilo Iwata. Afgelopen seizoen was Ito een onbetwiste basisspeler bij Stuttgart en kwam hij tot 37 officiële wedstrijden.