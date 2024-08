Ajax bereikt akkoord over huurdeal Forbs en kan aanvaller volgend jaar voor 13,5 miljoen verkopen

Carlos Forbs ruilt Ajax definitief in voor Wolverhampton Wanderers, meldt onder meer David Ornstein van The Athletic vrijdag. De vleugelaanvaller wordt tot het einde van het seizoen gehuurd door the Wolves, waarna de Premier League-club hem volgend jaar voor 13,5 miljoen euro definitief kan overnemen.

Volgens Ornstein zijn Ajax en Wolverhampton Wandererers vrijdag tot een definitief akkoord gekomen. De Engelsen hadden al langer hun vizier gericht op Forbs, die reeds is afgereisd naar Wolverhampton om de deal rond te maken.

Ornstein benadrukt in zijn berichtgeving dat Wolverhampton Wanderers over een gelimiteerd budget beschikt, maar dat het toch mogelijk is om Forbs op deze manier te strikken. Er worden geen problemen verwacht omtrent de persoonlijke details van de huurdeal.

Voetbal International sprak eerder deze vrijdag al de verwachting uit dat 'de clubs er wel uit zullen komen'. Naar nu blijkt heeft Forbs zijn zinnen gezet op een terugkeer in Engeland. De twintigjarige aanvaller maakte jaren deel uit van de jeugdopleiding van Manchester City.

Olympique Lyon was ook concreet voor Forbs en legde een bod van vijftien miljoen euro neer bij Ajax. Voor Wolverhampton Wanderers het teken om in actie te komen en de buitenspeler voor de neus van de Fransen weg te kapen.

Forbs leek het vertrouwen van trainer Francesco Farioli en mocht in vijf van de zes Europa League-voorrondes starten. Scoren of een assist geven deed Forbs tot dusver niet voor Ajax dit seizoen in Europa, ook niet in de Eredivisie.

Forbs werd vorig seizoen voor veertien miljoen euro naar Ajax gehaald. Dat gebeurde door de inmiddels vertrokken technisch directeur Sven Mislintat. Forbs beschikt in Amsterdam over een contract dat nog vier jaar doorloopt.