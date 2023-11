‘Ajax benaderde gelouterde buitenlandse trainer voor aanstelling Van 't Schip’

Zondag, 19 november 2023 om 12:42 • Lars Capiau • Laatste update: 12:50

Jorge Sampaoli was bij Ajax in beeld om Maurice Steijn op te volgen. Dat claimt de Italiaanse journalist Rudy Galetti van Sportitalia. Uiteindelijk gaven de Amsterdammers de voorkeur aan John van 't Schip, die het seizoen afmaakt in de hoofdstad.

Volgens Galetti is er weken geleden contact geweest tussen Ajax en het kamp van Galetti. De recordkampioen zou hebben geïnformeerd bij de Argentijnse coach, maar uiteindelijk de keuze op Van 't Schip hebben laten vallen.

Sampaoli, die onder meer de nationale elftallen van Chili en Argentinië coachte, werd in september ontslagen bij het Braziliaanse Flamengo. Daarvoor had de 63-jarige oefenmeester Sevilla en Olympique Marseille onder zijn hoede.

Overigens zou Olympique Lyon volgens Galetti nu hebben geïnformeerd bij de Argentijnse trainer. Na het ontslag van Fabio Grosso is in de Franse stad een vacature vrijgekomen.

Nieuwe trainer

Ajax zou in de zoektocht om Van 't Schip volgend seizoen te vervangen in het buitenland kijken, zo schreef Het Parool eerder deze week.

Eén naam kunnen de Amsterdammers in ieder geval doorstrepen. Marcelo Gallardo, die in een eerder stadium veelvuldig werd gelinkt aan Ajax, gaat namelijk aan de slag bij Al-Ittihad. Zelf bevestigde hij zijn overgang al.

"Ik ga het voorstel van Al-Ittihad, ook om persoonlijke redenen, accepteren. Ze haalden me over met een groot project in een nieuwe, interessante competitie. Ik kan echt niet wachten om weer aan de slag te gaan."