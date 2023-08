Ajacied Akpom valt samen met Haaland en Saka in prijzen bij Engelse PFA-awards

Dinsdag, 29 augustus 2023 om 23:13 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:54

Onder meer Erling Braut Haaland, Bukayo Saka, Chuba Akpom en Ian Maatsen zijn dinsdagavond in de prijzen gevallen tijdens de PFA-awards in Engeland. Haaland werd verkozen tot beste Premier League-speler van afgelopen seizoen, terwijl Saka het grootste talent in de hoogste Engelse competitie was. Ondertussen won Akpom, inmiddels Ajacied, de prijs voor beste Championship-speler en maakt Maatsen deel uit van het Team van het Jaar in de Championship.

Engeland kent verschillende verkiezingen waarbij de beste speler van het seizoen wordt gekozen, maar de PFA Player of the Year-award is de meest prestigieuze. De PFA is de Engelse spelersvakbond, en het zijn dan ook de spelers die daarbij zijn aangesloten die de stemmen uitbrengen. Vorig jaar werd Mohamed Salah verkozen tot Speler van het Jaar.

Erling Haaland wins the PFA Players' Player of the Year award after scoring 52 Manchester City goals in his debut season in just 53 games.?? Haaland is the 50th male winner and the first from Norway.?????? pic.twitter.com/nSoYEL9GPr — Ben Jacobs (@JacobsBen) August 29, 2023

Nu gaat die prijs dus naar Haaland, die afgelopen seizoen het ene na het andere record brak. Hij eindigde het seizoen met liefst 52 goals in 53 officiële wedstrijden. Haaland troefde onder meer Kevin De Bruyne en Harry Kane af met het winnen van de award. De Noor was ook genomineerd in de categorie 'Talent van het Jaar', maar die prijs ging dus naar Arsenal-aanvaller Saka.

Daarnaast werd ook de beste speler van het afgelopen Championship-seizoen gekozen, en die prijs ging naar Akpom. De 27-jarige spits, die deze zomer voor ruim twaalf miljoen euro overstapte naar Ajax, was afgelopen seizoen van grote waarde voor Middlesbrough, dat op plek vier eindigde op het tweede Engelse niveau. In 38 Championship-duels scoorde hij 28 keer. Logischerwijs was Akpom ook terug te zien in het Team van het Jaar. Daarin staat Maatsen, die afgelopen seizoen door Chelsea werd verhuurd aan Burnley, overigens ook: op de rechtsbackpositie.