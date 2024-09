Ahmetcan Kaplan leidt met rode kaart vóór rust nederlaag Jong Ajax in

FC Volendam lijkt zijn vorm enigszins gevonden te hebben. Nadat de eerste drie duels van het seizoen verloren gingen, hebben de manschappen van Rick Kruys dinsdagavond voor de derde keer níét verloren. FC Dordrecht werd met 2-0 verslagen en dat was met name te danken aan Bilal Ould-Chick.

Tegelijkertijd trad Jong Ajax op Sportpark de Toekomst aan tegen Jong AZ. Ahmetcan Kaplan werd al voor rust met een tweede gele kaart van het veld gestuurd en leidde zo de 1-2 nederlaag in.

FC Volendam - FC Dordrecht 2-0

In eigen huis ging Volendam tegen Dordrecht op zoek naar de tweede overwinning van het seizoen. Halverwege de eerste helft zetten de Palingboeren een grote stap naar een zege.

Uit een indraaiende vrije trap van Bilal Ould-Chick kopte Robert Mühren knap tegendraads raak: 1-0. De aangever bij de openingstreffer zou zelf de tweede goal maken.

Een voorzet vanaf links werd niet goed verwerkt door de verdediging van Dordrecht, waarna de bal door schoot. Vanaf de rand van de zestien schoot Ould-Chick de 2-0 achter doelman Liam Bossin.

Na ruim een uur spelen had Korede Osundina de spanning in het duel moeten terugbrengen. Eén op één met keeper Barry Lauwers verprutste hij een enorme kans. Zo was Dordrecht niet kansloos, maar ging het wel onderuit bij Volendam.

Jong Ajax - Jong AZ 1-2

De eerste kans in de wedstrijd tussen de twee Noord-Hollandse beloftenelftallen was voor de bezoekers. Jong AZ-aanvaller Lequincio Zeefuik probeerde het met een poging achter het standbeen langs, maar zag zijn inzet naast gaan.

Vlak voor rust opende Jong Ajax de score. Een hoekschop van Nassef Chourak werd binnengekopt door Jaydon Banel: 1-0. Toch gingen de Amsterdammers niet met een lekker gevoel de kleedkamer in.

Ahmetcan Kaplan haalde een doorgebroken speler onderuit, veroorzaakte zo een strafschop en ontving zijn tweede gele en dus een rode kaart. Zeefuik mocht aanleggen vanaf elf meter, maar Charlie Setford bracht redding.

Na de theepauze profiteerde Jong AZ volledig van de manmeersituatie. Jayden Addai leek vanaf rechts voor te willen geven, maar vond ogenschijnlijk onbedoeld de verre hoek en passeerde Setford op prachtige wijze: 1-1.

Snel daarna ontvingen de bezoekers een tweede strafschop vanwege een overtreding van Julian Brandes op Addai. De vleugelaanvaller ging zelf achter de bal staan en schoot de 1-2 op het bord. Dat bleek ook de eindstand.