Afwezigheid van Ajax-talent veelzeggend: ‘Je kunt De Toekomst wel opdoeken’

Donderdag, 21 september 2023 om 13:50 • Wessel Antes • Laatste update: 15:21

Mario Been is van mening dat de jeugdopleiding van AZ momenteel verder is dan die van Ajax, zo laat hij woensdagavond blijken in Voetbalpraat. De Rotterdamse analist van ESPN ziet dat er in Alkmaar veel meer talenten doorstromen vanuit Jong AZ naar de hoofdmacht. Bij Ajax wordt die laatste stap van het beloftenelftal naar het vlaggenschip van de club minder snel gezet. Been benoemt middenvelder Silvano Vos als typerend voorbeeld van de huidige situatie. “Eigenlijk kun je De Toekomst wel opdoeken.”

Waar het seizoen bij AZ tot dusver goed verloopt, is het bij Ajax crisis. Been ziet een opmerkelijk verschil tussen de Alkmaarders en Amsterdammers: de jeugd krijgt bij AZ wel de kans. De analist noemt het aantrekken van miljoenenaankoop Sivert Mannsverk als voorbeeld. “Eigenlijk kun je De Toekomst wel opdoeken, want een jongen als Silvano Vos komt op de manier hoe het nu gaat eigenlijk nooit in aanmerking voor Ajax 1.” Vos kwam dit seizoen nog niet in actie voor Ajax en zat in het dramatisch verlopen uitduel met FC Twente (3-1 nederlaag) niet eens bij de selectie van Maurice Steijn.

Been denkt dat Vos bij een club als AZ wel de kans zou hebben gekregen. De Amsterdamse controleur verlengde zijn contract in de Johan Cruijff ArenA dit jaar tot medio 2028, een keuze waar hij achteraf gezien spijt van lijkt te hebben. Zijn belangenbehartiger Nathan van Kooperen liet na de geruchten over de interesse van Ajax in Mannsverk zijn onvrede blijken via X. "Ajax opleidingsclub -> koopclub", schreef hij, begeleid door een groen vinkje. Ook middenvelder Gabriel Misehouy liet al meerdere keren publiekelijk zien teleurgesteld te zijn.

AZ had meer kunnen investeren

Hoewel AZ foutloos is gestart aan het Eredivisie-seizoen, had de club volgens analist Marciano Vink meer kunnen doen om zich echt tussen de titelkandidaten te melden. “Ze hebben nu een wereldstart en een oké ploeg, maar als je uiteindelijk iedere keer afhaakt, zou ik aan de voorkant van een seizoen misschien wat meer risico nemen. Er zijn nu twee directe Champions League-tickets te verdelen. Als er nu iets met Pavlidis zou gebeuren, wat dan?” AZ kocht deze zomer voor 13,7 miljoen in, terwijl de verkoop van een aantal sleutelspelers de club maar liefst 58,9 miljoen euro opleverde.