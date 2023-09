Afrika Cup dwarsboomde droomtransfer naar Real Madrid: ‘Ik was eerste keus’

Woensdag, 6 september 2023 om 17:27 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:39

Yassine Bounou was deze zomer dicht bij een transfer naar Real Madrid, erkent de Marokkaanse goalie. De onbetwiste eerste keus onder de lat bij de Koninklijke, Thibaut Courtois, scheurde in augustus de voorste kruisband in zijn linkerknie, waardoor de club op zoek ging naar een alternatief. Bounou leek de uitgelezen kandidaat, maar de goalie onthult nu dat de Afrika Cup een streep heeft gezet door zijn droomtransfer.

Bounou was jarenlang een steunpilaar bij Sevilla, waarmee hij vorig seizoen de Europa League veroverde. Ook speelde hij een ijzersterk WK met Marokko, dat uiteindelijk tot de halve finales reikte. Na de blessure van Courtois, die op 10 augustus zwaar geblesseerd raakte op de training, leek Bounou de nieuwe (tijdelijke) nummer één bij Real te worden. "Wat ik ervan begrepen heb is dat ik de eerste keus voor ze was", laat Bounou weten bij El Pelotazo. "Maar de directie analyseerde de situatie en kwam tot de conclusie dat ik naar de Afrika Cup zou gaan."

"Daarmee zou ik niet beschikbaar zijn in een belangrijke maand voor de club", gaat de 32-jarige geboren Canadees verder. "Dus konden ze de transfer niet door laten gaan. Daarnaast hadden ze andere opties die wel de hele tijd beschikbaar konden zijn. De Afrika Cup heeft heel veel invloed gehad op mijn transfer." De aanstaande editie van de Afrika Cup wordt tussen 13 januari en 11 februari gehouden, waardoor de doelman met Marokko, een van de titelfavorieten, mogelijk ruim een maand niet beschikbaar zou zijn. Real schakelde door naar Kepa Arrizabalaga, die inmiddels al tweemaal het doel van de club verdedigde.

Bounou maakte deze zomer alsnog een transfer. De 55-voudig Marokkaans international trok voor 21 miljoen euro naar het Saudische Al-Hilal, waar hij een driejarig contract ondertekende. Voor die club keepte hij inmiddels al drie wedstrijden en met succes: de duels met Al-Raed (0-4), Al-Ettifaq (2-0) en Ittihad Club (3-4) werden allemaal gewonnen. Bounou is bij Al-Hilal ploeggenoot van onder meer Neymar, Malcom, Rúben Neves, Aleksandar Mitrovic, Sergej Milinkovic-Savic en Kalidou Koulibaly.