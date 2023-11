Afellay voorziet binnenlandse transfer: ‘Hij zou niet misstaan bij AZ of Twente’

Maandag, 13 november 2023 om 12:33 • Tom Rofekamp • Laatste update: 13:10

Ibrahim Afellay is buitengewoon gecharmeerd van Couhaib Driouech. De analist ziet de 21-jarige aanvaller dit seizoen geregeld uitblinken bij Excelsior, zo ook weer in het duel met FC Utrecht (2-2). Daarin tekende Driouech met een geweldige individuele actie voor de openingstreffer. "Zo'n jongen zou toch ook niet misstaan bij een AZ of Twente?", oppert Afellay bij Studio Voetbal.

Afellay wil de 0-1 'nog eventjes terugzien' na de samenvatting van Utrecht – Excelsior. Driouech soleert zich daarbij schitterend langs de zijlijn, alvorens vanuit een moeilijke hoek knap af te ronden in de verre kruising.

Couhaib Driouech zet Excelsior na een knappe solo op voorsprong in Utrecht ??????? pic.twitter.com/MZfTCvMiDS — ESPN NL (@ESPNnl) November 12, 2023

"Niet voor het eerst dit seizoen toch?", reageert Afellay op de beelden. "Dat die jongen met een geweldige actie komt en beslissend is. Hij heeft eigenlijk de rol van Azarkan overgenomen." De uitblinker van vorig seizoen bij Excelsior speelt sinds de zomer juist voor Utrecht, de tegenstander van zondag en de huidige hekkensluiter.

Afellay voorziet ook een transfer voor Driouech in de nabije toekomst. "Zo'n jongen zou toch ook niet misstaan bij een AZ of Twente? Het is echt een jongen met mogelijkheden." Presentator Sjoerd van Ramshorst beaamt: "Dat zal niet heel lang meer duren, denk ik."

Driouech maakte zondag zijn derde dit seizoen, waarmee hij een groot aandeel had in het zwaarbevochten punt. Daarmee vestigde Excelsior zich op een knappe zevende plaats op de ranglijst.

De Kralingers wonnen dit seizoen nog maar drie keer, maar staan door de zes gelijke spelen alsnog op vijftien punten. Ze hijgen stadgenoot Sparta, dat achttien punten verzamelde, in de nek.

Driouech beleeft momenteel zijn derde seizoen in Rotterdamse dienst. In 2021 kwam hij over van sc Heeerenveen, waar de vleugelaanvaller nooit verder kwam dan het beloftenteam. In het Van Donge & De Roo Stadion ontpopte Driouech zich direct tot smaakmaker. Tot dusver staat hij op 79 duels, waarin hij 11 keer scoorde en 10 assists afleverde.