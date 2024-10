Afellay kan ogen niet geloven tijdens Heracles-Ajax: 'Dit is gewoon werkweigering, bizar'

Ibrahim Afellay keek zondag met verbijstering naar het duel tussen Heracles Almelo en Ajax (3-4). De voormalig PSV'er kon niet geloven hoe nonchalant Daniël van Kaam reageerde toen Davy Klaassen voor het doel van Heracles opdook en van dichtbij de 1-1 aantekende.

Bertrand Traoré zag een inzet worden gekeerd, maar de aanval van Ajax bleef desondanks in leven. Het was de alerte Klaassen die de vroeg verkregen achterstand in het Erve Asito wegpoetste. In de optiek van Afellay treft Van Kaam blaam voor de gelijkmaker.

''Als je ziet hoe die middenvelder (Van Kaam, red.) op zijn elfendertigste terugloopt... Dat is gewoon werkweigering'', laat Afellay aan duidelijkheid niets te wensen over in Studio Voetbal. ''Moet je kijken, hij wandelt gewoon terug.''

''Je weet met Klaassen, als hij eenmaal in de zestien is. Je moet daar gewoon bij zijn. Want dit is gewoon een verschrikkelijk mooie kwaliteit van deze speler. En wat is hij toch belangrijk voor dit Ajax'', is Afellay onder de indruk van de loopacties en het scorend vermogen van Klaassen.

Afellay richt zich vervolgens weer tot Van Kaam. ''Het ontbrak nog niet niet aan popcorn bij hem'', zo klinkt het cynisch over de middenvelder van Heracles. ''En hij heeft een voorsprong. In plaats van dat hij aanzet... Dan sta je met 1-0 voor. Bizar.''

Ajax kende een valse start in Almelo vanwege de 1-0 van Luka Kulenovic in de twaalfde minuut. Klaassen trok de stand gelijk voor Ajax, maar na bijna een halfuur spelen herstelde Heracles de voorsprong: een poging van Mario Engels van eigen helft vloog over Remko Pasveer in het doel.

In de tweede helft ontstond een boeiend voetbalgevecht. Ajax knokte zich terug en mede dankzij twee doelpunten van invaller Wout Weghorst werd een 3-4 overwinning uit het vuur gesleept. Ajax bezet de derde plaats in de Eredivisie, met elf punten achterstand op koploper PSV. De Amsterdammers hebben wel twee duels minder gespeeld.