Afellay breekt lans voor 'geweldig talent' in Eredivisie: 'Geef die jongen een kans!'

Ibrahim Afellay en Theo Janssen begrijpen niet alle keuzes die Peter Bosz maakt bij PSV. De analisten van Studio Voetbal hopen dat de trainer niet opnieuw gaat schuiven met Mauro Júnior en pleiten voor één PSV-talent in het bijzonder.

PSV moet het komende dinsdag in de Champions League-wedstrijd op bezoek bij Paris Saint-Germain stellen zonder Jerdy Schouten en Joey Veerman. "Mauro Júnior is waarschijnlijk de eerste die doorgeschoven gaat worden richting middenveld", vreest Janssen.

Mauro speelde tegen AZ (1-2 winst) als linksback. "Je gaat dan twee posities veranderen, maar ik zou gewoon: middenvelder eraf, middenvelder erop", aldus Janssen.

De oud-middenvelder heeft een advies voor Bosz. "Ze hebben jonge spelers daar met Tygo Land en Isaac Babadi. Geef zo'n jongen de kans. Laat maar zien of je er klaar voor bent op dat niveau. Om Mauro Júnior nu weer... Het is bijna niet normaal meer. Die jongen gaat binnenkort nog een keertje keepen denk ik."

Afellay is het roerend eens met Janssen. "Tygo Land is een geweldig talent, maar hij heeft tot nu toe niet veel minuten gemaakt. Ik kan me dus niet voorstellen dat hij voor Land kiest in een wedstrijd tegen Paris Saint-Germain. Ik verwacht dat hij gaat spelen met Tillman, Saibari en Til op het middenveld, en Noa Lang als linksbuiten."

Afellay vindt het jammer dat Land zo weinig kansen krijgt bij PSV. De achttienjarige middenvelder speelde dit seizoen slechts zeven minuten in de Eredivisie.

"Op het moment dat je sterkhouders Schouten en Veerman geblesseerd zijn, dan is het een ideaal moment om zo'n jongen voor de leeuwen te gooien in de Nederlandse competitie", vindt Afellay.

"Laten we wel wezen, PSV is in de Eredivisie onverslaanbaar. Dan kun je zulke jongens minuten geven. Je moet zo'n jongen ook een keer belonen voor zijn goede spel bij Jong PSV", besluit Afellay.