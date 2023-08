Advocaat nam na uitzending Veronica Offside contact op met Genee

Dinsdag, 22 augustus 2023 om 08:17 • Laatste update: 09:00

Dick Advocaat heeft na de uitzending van Veronica Offside van vorige week maandag contact opgenomen met Wilfred Genee. De presentator vroeg de 75-jarige Hagenees na de uitzending 'of hij er nog wel zin in had'. Die opmerking kon op weinig sympathie rekenen bij Advocaat, die zijn collega na de uitzending om tekst en uitleg vroeg.

"Ik werd die dag erna gebeld door Advocaat, een beetje ontstemd", begint Genee de uitzending maandagavond. Jan Boskamp, ook te gast, vraagt aan Advocaat of hij daadwerkelijk gebeld heeft. "Ja natuurlijk. Dat accepteer ik toch niet? Hij vroeg na de uitzending of ik er nog wel zin in had. Dat was een misplaatste opmerking", aldus Advocaat. "Je moet gewoon je koppie schudden en doorlopen", adviseert Boskamp zijn tafelgenoot.

Volgens Genee was de aanleiding dat Advocaat het over Pierre van Hooijdonk als voetballer had, terwijl het gespreksonderwerp zijn uitlatingen in Studio Voetbal was. "Het ging niet over Van Hooijdonk als voetballer", benadrukt Genee nogmaals. "Het ging over de uitspraken die hij gedaan had. Dick zei dat hij blij met hem was als trainer. Daar gaat het niet over in dit programma."

Advocaat is het niet helemaal eens met Genee. "Ik zei toch ook dat het mijn vriend niet was?", herhaalt de oud-trainer van Feyenoord. "Ik vind het logisch dat hij voorlopig niet aanschuift. Ik denk dat hij zich niet gerealiseerd heeft wat er kon gebeuren met Steijn. Dat was niet niks wat hij zei, hè. Dat had zijn carrière kunnen kosten. Dat hij zei dat hij zich op glad ijs begaf maakt het nog erger. Hij wist wat er ging komen."