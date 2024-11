ADO Den Haag en De Graafschap zetten grote score neer; SC Cambuur zet indrukwekkende zegereeks voort

De vrijdagse speelronde van de Keuken Kampioen Divisie is weer ten einde. Daarbij zetten De Graafschap en ADO Den Haag overtuigende cijfers neer, kende Jong Ajax een teleurstellende avond tegen VVV-Venlo en verlengde SC Cambuur de toch wel indrukwekkende zegereeks.

Jong AZ - SC Cambuur 2-3

Cambuur lijkt na knappe overwinningen op FC Eindhoven (2-1), Excelsior (0-1) en ADO Den Haag (1-4) de weg naar boven weer gevonden te hebben en de mannen van Henk de Jong zetten die zegereeks vrijdag tegen Jong AZ voort. Dat verliep echter niet helemaal vlekkeloos.

Cambuur greep na een uitstekende lange bal van Bryant Nieling en een dito kopbal van Mathias Nartey nog wel de voorsprong, maar zag die als sneeuw voor de zon verdwijnen. Tyrique Mercera beging in eigen zestien een overtreding op Ro-Zangelo Daal. De jongeling ging zelf achter de bal staan en maakte daarbij geen fout: 1-1.

Na rust kwamen de beloften zelfs op voorsprong. Julian Oerip was na een vlotte aanval het eindstation: 2-1. Cambuur kwam echter weer langszij. Na een uitstekende lange trap van doelman Thijs Jansen zocht Remco Balk zijn tegenstander op en rondde hij fraai af in de bovenhoek: 2-2.

Na de gelijkmaker drong Cambuur aan op de voorsprong en die kreeg het ook. Mercera profiteerde optimaal van geblunder van keeper Tristan Kuijsten en was er als de kippen bij om binnen te prikken: 2-3. Door de indrukwekkende zegereeks en bovendien De Jongs honderdste overwinning in de op een na hoogste divisie klimt Cambuur naar plek 7.

De Graafschap - FC Dordrecht 4-1

De Graafschap kon bij winst klimmen naar plek twee en ging dan ook voortvarend van start tegen FC Dordrecht. Tristan van Gilst schoot al binnen tien minuten van de rand van de zestien schitterend raak: 1-0. De bezoekers vonden na een half uur spelen het antwoord. Daniel van Vianen schoot de bal tussen een woud van De Graafschap-benen tegen de touwen.

Het leek de thuisploeg niet veel te doen, want drie minuten later werd de voorsprong hersteld. Van Gilst herhaalde zijn trucje, want wederom schoot hij de bal van een meter of twintig schitterend in de bovenhoek: 2-1. In de slotfase liep De Graafschap nog uit via een strafschop van Mimoun Mahi en het slotakkoord van Philip Brittijn: 4-1.

FC Eindhoven - ADO Den Haag 0-4

ADO Den Haag was al snel klaar met FC Eindhoven. Dano Lourens profiteerde twee maal van geschutter in de Eindhovense defensie. Tussendoor werkte Dyon Dorenbosch de bal achter zijn eigen doelman. Zo stond het in de rust al 0-3 voor ADO, dat de fouten van Eindhoven genadeloos afstrafte.

Ook na rust kon de thuisploeg geen vuist maken en liep het uit een hoekschop ook nog tegen de 0-4 aan. Matteo Waem kon in alle vrijheid binnentikken bij de tweede paal. Daar bleef het uiteindelijk bij. Door de overwinning klimt ADO naar plek 10, waarmee het Eindhoven passeert.

Jong Ajax - VVV-Venlo 0-1

Jong Ajax trad op Sportpark De Toekomst aan met onder anderen Kristian Hlynsson, Jaydon Banel en Jorthy Mokio in de basiself. De beloften van Ajax speelden een degelijke eerste helft en hadden via Jan Faberski ook op voorsprong moeten komen, maar de jonge Pool wist VVV-Venlo-doelman Delano van Crooij niet te passeren.

Dat kwam de Amsterdammers duur te staan, want enkele minuten later opende VVV de score. Konstantinos Doumtsios kreeg eigenlijk uit het niets de kans geboden om de openingstreffer binnen te schieten. Dat deed de Griek overtuigend: 0-1. In het tweede bedrijf was alleen Thijme Verheijen nog dicht bij een treffer, maar hij mikte op de lat.