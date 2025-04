ADO Den Haag dankt scheidsrechter voor drie cruciale punten in jacht op promotie

ADO Den Haag heeft zondag geen fout gemaakt in zijn jacht op directe promotie naar de Eredivisie. Dankzij een eigen goal van Roy Steur en een treffer van Matteo Waem stond het bij de rust al 2-0 tegen Jong PSV. Na rust kwamen de bezoekers terug tot 2-2 waarna ADO werd gered door een discutabele penalty: 3-2. Nummer twee ADO staat nu één punt boven Excelsior, dat later op de middag in actie komt tegen het al gepromoveerde FC Volendam.

ADO was vrijwel direct de bovenliggende partij tegen de Eindhovense beloftenploeg en had een kwartiertje nodig om de score te openen. Jari Vlak gaf mee aan Evan Rottier, die breed legde op Alex Schalk. De aanvaller trof de lat, maar had het geluk dat zijn inzet via Jong PSV-doelman Steur alsnog in het net belandde: 1-0.

Na een half uur spelen verdubbelde ADO de marge. Uit een hoekschop tikte Waem in eerste instantie tegen de paal, waarna hij met een puntertje in de korte hoek wel slaagde voor zijn herkansing.

Na rust kregen de toeschouwers een totaal andere wedstrijd te zien. Jong PSV kwam allereerst op 2-1 via Muhlis Dagasan, die met een rake kopbal optimaal profiteerde van mistasten van ADO-goalie Kilian Nikiema.

Het werd nog gekker in het Bingoal Stadion. Slechts zes minuten na de aansluitingstreffer werd het 2-2. Isaac Babadi, net als onder meer Tygo Land en Esmir Bajraktarevic basisspeler, gaf mee aan de volledig ongedekte Tay Abed. De creatieveling dribbelde richting de zestien en schoot ongehinderd raak.

De wedstrijd werd vervolgens tijdelijk gestaakt, omdat er bekertjes op het veld werden gegooid. Ook na de ongeplande onderbreking bleef ADO ver onder zijn niveau spelen. Toch kwamen de Hagenaars bijna op 3-2 via Sekou Sylla, die Steur tot een uiterste krachtsinspanning dwong.

Een kwartier voor tijd kreeg ADO een strafschop na een vermeende overtreding van Steven van der Sloot, die de gretig vallende Lee Bonis heel lichtjes vasthield. Arbiter Stan Teuben wees naar de stip en Vlak schoot raak: 3-2.