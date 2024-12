Ajax is meer en meer afhankelijk van Mika Godts, zo schrijft clubwatcher Johan Inan in zijn column in het Algemeen Dagblad. De 19-jarige Belg kwam zondag tegen AZ (2-1 verlies) twintig minuten voor tijd binnen de lijnen en wist meteen wat te forceren, iets wat zijn ploeggenoten negentig minuten lang nauwelijks voor elkaar kregen.

Godts keerde zondag, weliswaar sneller dan verwacht, terug van een hamstringblessure. Bij zijn rentree maakte hij meteen een doelpunt voor de Amsterdammers, maar genoeg voor een resultaat was het niet. Desondanks kan hij rekenen op een overvloed aan complimenten.

“Bij de rentree van Mika Godts (19) werd echter, meer nog dan de voorbije weken, pijnlijk duidelijk dat diens afwezigheid een verband heeft met het gebrek aan stootkracht bij Ajax”, zo schrijft Inan in het AD.

Chuba Akpom, die bij afwezigheid van Godts op linksbuiten stond opgesteld, heeft meer moeite om zijn stempel te drukken. “De Engelse spits heeft geen fijne voorzet in huis en al helemaal geen individuele actie”, aldus Inan, die zag hoe Akpom veelvuldig werd vrijgelaten door de verdediging van AZ.

Volgens Inan is Akpom ook de reden van het zwakke optreden van Steven Berghuis. “Doordat Akpom op links minder aandacht behoeft, kon AZ de meest creatieve Ajacied aan de andere kant beter bewaken. Als Berghuis de bal al kreeg, werd hij meteen opgejaagd, met, voor zijn doen, veel balverlies tot gevolg.”

Inan stelt daarom ook dat de aanwezigheid van Godts inherent is aan het succes van Ajax. “Het spel van Ajax onder Farioli is erop geënt de bal zo snel te verplaatsen dat aanvallers in één-tegen-één-duels belanden. Godts is zo gevaarlijk, dat zorgt ervoor dat de jonge Belg vaak dubbele bewaking behoeft, waardoor voor andere spelers meer ruimte ontstaat.”

Godts had na afloop van de wedstrijd tegen AZ wel goed nieuws. “Het was een klein scheurtje. Het was niet zoals vorige keer. Het was een grote verrekking. Ik heb hard gewerkt in die vier weken, het is allemaal snel gegaan. We zijn voorzichtig geweest, maar alles is in orde. Ik hoef nu niet meer voorzichtig te zijn. Dat zit goed”, aldus de Belg voor de camera van ESPN.