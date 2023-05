AD: Grote twijfels over Heitinga en Bosz is ongewenst: derde plan ontvouwt zich

Woensdag, 3 mei 2023 om 21:31 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:02

Peter Bosz wordt sowieso niet de nieuwe trainer van Ajax, zo weet het Algemeen Dagblad woensdagavond te melden. Zowel directeur voetbalzaken Sven Mislintat als algemeen directeur Edwin van der Sar zou de komst van Bosz niet zien zitten. Bovendien heeft het bestuurlijke duo grote twijfels over de eventuele continuïteit van trainer John Heitinga, die volgens Mislintat nog niet over voldoende ervaring zou beschikken om leiding te geven aan Ajax 1.

Het nieuws van het dagblad is opvallend, daar Mislintat direct na zijn aanstelling nog aangaf dat Heitinga op poleposition ligt om ook komend seizoen voor de groep te staan. Inmiddels lijkt de nieuwe technisch directeur terug te zijn gekomen op de uitspraken. Volgens de berichtgeving is Mislintat mede door de twee verliespartijen van Ajax tegen PSV aan het twijfelen geslagen en wil hij op zoek gaan naar een buitenlandse trainer voor de Amsterdammers.

“Mislintat ziet dat John Heitinga wel talentvol is, maar nog de benodigde ervaring ontbeert voor de zware trainersklus die wacht in Amsterdam. Daarvoor ziet Mislintat in Nederland weinig geschikte alternatieven. De kans dat er bij Ajax komend seizoen een buitenlandse coach voor de groep staat, is zeer ­reëel. Dat betekent dat Heitinga, maar ook Bosz intern niet beschouwd wordt als de meest geschikte optie”, zo schrijft het Algemeen Dagblad.

Het is vooralsnog onduidelijk of Mislintat concrete opties uit het buitenland in gedachten heeft. Door de huidige sportieve malaise lijken de kansen op het binnenhalen van een relatief grote naam aanzienlijk geslonken. In de komende weken wordt de zoektocht naar een nieuwe trainer geïntensiveerd.