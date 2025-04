AC Milan ontloopt opvallende boete na noodgedwongen wissel Mike Maignan

AC Milan is ontsnapt aan een opvallende boete. De ploeg van trainer Sérgio Conceição boekte vrijdag een overtuigende zege op Udinese (0-4), maar deed dat in de tweede helft grotendeels zonder aanvoerder. En dat is tegen de regels.

Milan leidde bij rust met 0-2 dankzij treffers van Rafael Leão en Strahinja Pavlovic. Tien minuten na de theepauze moest aanvoerder en doelman Mike Maignan noodgedwongen gewisseld worden na een botsing met Álex Jiménez.

Maignan werd per brancard van het veld vervoerd en overnachtte in het ziekenhuis, waar hij zaterdag uit werd ontslagen. In het hele blessureproces op het veld vergat men bij Milan om een nieuwe aanvoerder aan te wijzen.

Theo Hernández is de tweede aanvoerder van i Rossoneri, maar ook hij dacht er niet aan de aanvoerdersband op te eisen. Normaliter ligt er ook een reserveband klaar aan de zijlijn, maar ook daar ging geen belletje rinkelen.

Het spelen zonder aanvoerder is tegen de regels en dus had Milan een boete kunnen krijgen. La Gazzetta dello Sport weet echter de dienstdoende arbiter, Juan Luca Sacchi, rekening hield met de omstandigheden. Milan hoeft derhalve geen boete te betalen.

Zonder aanvoerder en met reservedoelman Marco Sportiello binnen de lijnen voor Maignan liep Milan na rust uit naar een 0-4 zege. Uitgerekend Hernández maakte de 0-3, voordat Tijjani Reijnders het slotakkoord speelde in Stadio Friuli.

Met de drie punten op zak blijft Milan voorlopig negende staan, en hebben concurrenten Fiorentina, AS Roma, Lazio en Juventus een duel tegoed. Het gat naar het dichtstbijzijnde Europese ticket, dat op plek zes in handen is van Lazio, bedraagt momenteel vier punten.