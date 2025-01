AC Milan komt tegen Inter spectaculair terug van 2-0 achterstand en pakt Supercoppa

AC Milan is er maandag op spectaculaire wijze vandoor gegaan met de Supercoppa Italiana. De ploeg van Sérgio Conceição kwam tegen aartsrivaal Inter na rust op een 2-0 achterstand, maar wist die op razendknappe wijze om te buigen in een 2-3 overwinning. Tammy Abraham maakte in minuut 90+3 de winnende. Het is voor Milan de negende gewonnen Super Cup in de clubhistorie. De wedstrijd werd overigens gespeeld in het King Saud University Stadium in Riyad, de hoofdstad van Saudi-Arabië.

Zoals verwacht stonden alle betrokken Oranje-internationals in de basis: bij Inter ging dat om Stefan de Vrij en Denzel Dumfries, bij tegenstander Milan om Tijjani Reijnders. Laatstgenoemde creëerde na een kwartier met een fenomenale sleepbeweging de eerste grote kans van de wedstrijd. Reijnders had na zijn kapbeweging ruimte om van dichtbij te schieten, maar raakte de bal met zijn minder geachte linkerbeen niet goed.

Inter probeerde het kort daarna fraai via Federico Dimarco, die vanaf linkerflank een schot richting de verre kruising lanceerde. Mike Maignan redde de situatie voor Milan met een goede redding.

Na een half uur was er een opmerkelijk akkefietje tussen Dumfries en Theo Hernández, die het in onderlinge confrontaties al veel vaker met elkaar aan de stok hebben gehad. Theo ging al dan niet bewust even op de achillespees staan bij Dumfries, die ontzettend veel pijn had. Na minutenlange behandeling kon de rechtsback van Inter wel doorspelen. Theo werd niet bestraft.

In blessuretijd van de eerste helft nam Inter de leiding. Lautaro Martínez werd bij de tweede paal aangespeeld door Mehdi Taremi, kapte terug naar zijn linkerbeen en schoot in de korte hoek knap binnen: 1-0. AC Milan ging zo in mineur de rust in en kreeg in de tweede helft direct een nieuwe klap te verwerken. Stefan de Vrij verstuurde in de 47ste minuut een diepe bal richting Taremi, die hem razendknap ineens controleerde. De middenvelder schoot oog in oog met Maignan koelbloedig binnen: 2-0.

Milan bracht de spanning in de wedstrijd direct terug via een mooie vrije trap van Theo, die de bal van een meter of achttien laag om de muur van Inter heen krulde: 2-1. De Rossoneri kregen kort daarna daarna uitstekende kansen op de gelijkmaker. Zo dacht Reijnders na uitstekend voorbereidend werk van Rafael Leāo van dichtbij binnen te kunnen schieten, maar Alessandro Bastoni blokte het schot van de Oranje-international.

Daarna zag AC Milan-spits Álvaro Morato een gevaarlijke kopbal uit de hoek worden getikt door Maignan. In de tachtigste minuut viel de gelijkmaker alsnog. Christian Pulisic nam een lage voorzet van Theo aan in het strafschopgebied en schoot onberispelijk binnen in de onderhoek: 2-2.

Dumfries had de zege vlak voor tijd alsnog kunnen binnenhalen voor Inter, toen de opgekomen rechtsback de bal uit de kluts gelukkig voor de voeten kreeg in het strafschopgebied. Dumfries schoot echter recht op Maignan. Aan de overzijde sloeg Milan in de derde minuut van de blessuretijd wél toe. Pulisic verstuurde een uitstekende steekbal op Leão, die het overzicht behield en met een breedtepass de winnende goal schonk aan Abraham: 2-3. De ingevallen spits tikte van heel dichtbij binnen: 2-3.