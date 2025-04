AC Milan denkt aan vijf Italiaanse trainers met één duidelijke topkandidaat

Onder trainer Sérgio Conceição is AC Milan nog altijd ver verwijderd van Champions League-voetbal en in Italië wordt er al volop geschreven over de aanstaande exit van de Portugese oefenmeester. Ook over de eventuele opvolging van Conceição komt de laatste tijd meer naar buiten.

Volgens La Gazzetta dello Sport is Roberto de Zerbi op dit moment de absolute topkandidaat om aan de slag te gaan bij Milan. De trainer staat nu onder contract bij Olympique Marseille, dat derde staat in de Ligue 1 en volop meestrijdt om (directe) Champions League-kwalificatie.

De interesse van Milan in De Zerbi heeft alles te maken met Fabio Paratici, die volgens onder meer Sky Italia een mondeling akkoord heeft bereikt met de club om daar de nieuwe technisch directeur te worden.

De verachting is dat Paratici, die eerder werkzaam was bij onder meer Juventus, in de komende weken aangesteld wordt bij Milan. De Italiaan had dinsdag nog een ontmoeting met Milan-directeur Giorgio Furlani en niets lijkt zijn definitieve benoeming meer in de weg te staan.

Paratici is volgens La Gazzetta dello Sport bijzonder gecharmeerd van De Zerbi. De aanstaand technisch directeur van Milan is van mening dat de speelstijl en tactieken van De Zerbi goed passen bij 'de historie van de club'. Bovendien speelde De Zerbi als voetballer in de jeugdopleiding van Milan.

Het is echter de vraag of Marseille bereid zal zijn mee te werken aan vertrek van De Zerbi, die tot medio 2027 vastligt aan de Franse kustplaats. Met Champions League-voetbal in zicht voldoet De Zerbi vooralsnog aan de verwachtingen.

Als De Zerbi niet haalbaar blijkt, komen Antonio Conte en Massimiliano Allegri in beeld. Conte is volgens verschillende Italiaanse media niet tevreden over het transferbeleid bij Napoli, terwijl Allegri sinds zijn ontslag bij Juventus vorig jaar clubloos is.

Als ook Conte en Allegri afvallen als kandidaten, kijkt Milan naar Maurizio Sarri en Roberto Mancini. Beide trainers zijn werkloos na hun vertrek bij respectievelijk Lazio en het nationale team van Saudi-Arabië.

Milan staat momenteel op een uiterst teleurstellende negende plaats in de Serie A, op negen punten van nummer vier Bologna. In de Champions League ging het mis tegen Feyenoord, waardoor de Coppa Italia de enige route lijkt om het seizoen, na het winnen van de Supercoppa, wat meer kleur te geven. Inter is woensdag de tegenstander in de halve finale.

Allegri zou overigens al in contact staan met AS Roma, dat door het aanstaande vertrek van Claudio Ranieri sowieso op zoek moet naar een nieuwe trainer. In Rome worden verder ook ex-Milan-trainer Stefano Pioli en Bologna-trainer Vincenzo Italiano genoemd. Eerder werd Gian Piero Gasperini, die lijkt te vertrekken bij Atalanta, gelinkt aan de baan in Stadio Olimpico.