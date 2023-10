Absolute uitblinker Sterling neemt Chelsea na vroege achterstand bij de hand

Zaterdag, 7 oktober 2023 om 18:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:06

Chelsea heeft zaterdag zijn tweede Premier League-zege op rij geboekt. Op bezoek bij Burnley kwam de ploeg van trainer Mauricio Pochettino al vroeg op achterstand, maar dankzij een eigen doelpunt van Ameen Al-Dakhil en treffers van Cole Palmer, Raheem Sterling en Nicolas Jackson trokken the Blues toch aan het langste eind: 1-4. Sterling werd de grote smaakmaker door bij alle Londense doelpunten betrokken te zijn.

Pochettino voerde één wijziging door in zijn basiself ten opzichte van het recent gewonnen competitieduel met Fulham (0-2). Mykhaylo Mudryk, die maandag nog trefzeker was tegen the Cottagers, begon op de bank en werd vervangen door Raheem Sterling. Jackson keerde daarnaast terug van een schorsing, al moest hij plaatsnemen op de bank, waar ook Ian Maatsen en Noni Madueke zaten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het eerste gevaar van de wedstrijd kwam na een klein kwartier van de voet van Sterling. De rappe vleugelaanvaller dribbelde naar binnen en leek de bal in de lange hoek te schieten, maar schoot uiteindelijk rakelings naast de paal.

Nog geen zestig seconden later was het aan de andere kant wél raak. Lyle Foster zette door en gaf breed op Wilson Odobert, die door de benen van Marc Cucurella raak schoot: 1-0. Chelsea had in het eerste bedrijf moeite om tot uitgespeelde kansen te komen. Sterling was de enige met echte dreiging. De aanvaller stond dan ook aan de basis van de knullige gelijkmaker. Sterling gaf voor, waarna Al-Dakhil de bal met zijn knie in eigen doel werkte: 1-1.

Vroeg in de tweede helft zorgde Sterling andermaal voor gevaar. Hij glipte er langs bij Vitinho, die op de rand van de zestien een overtreding beging. Scheidsrechter Stuart Atwell gedecideerd naar de penaltystip wees. De pas 21-jarige Cole Palmer ging achter de bal staan en stuurde doelman James Trafford vanaf elf meter de verkeerde hoek in: 1-2.

The Blues liepen vervolgens uit naar een 1-3 zege. Moisés Caicedo won balbezit met een scherpe tackle, waarna Conor Gallagher meegaf op Sterling. De uitblinker bleef koel door de bal in de lange hoek te schieten.

De wedstrijd werd een kwartier voor tijd al in het slot gegooid, en weer stond Sterling aan de basis van de Londense treffer. Hij liet directe tegenstander Dara O'Shea zijn hielen zien, gaf voor op Palmer, die breed legde op invaller Jackson. De Senegalees kon na één keer kappen simpel van dichtbij binnentikken: 1-4. Maatsen kreeg in de slotfase bij een ruime voorsprong nog een korte invalbeurt tegen zijn oude club.