Absolute uitblinker bij Ajax krijgt een 8; ook Francesco Farioli bejubeld in ochtendkranten

Kenneth Taylor was de beste speler op het veld tijdens de Klassieker tussen Feyenoord en Ajax (0-2), zo blijkt uit de cijfers van het Algemeen Dagblad. Rapporteur Johan Inan geeft de 22-jarige middenvelder een 8 voor zijn optreden in De Kuip.

Alle spelers van Ajax krijgen een voldoende van Inan, die de Amsterdamse club op de voet volgt namens de ochtendkrant. Na Taylor krijgt Henderson (7,5) het hoogste cijfer. Josip Sutalo en Jorrel Hato volgen met een 7.

Alle andere spelers van Ajax ontvangen een 6,5, op Chuba Akpom na. De gelegenheidsrechtsbuiten moet het doen met een 6. Inan is onder de indruk van wat Ajax liet zien. “Uitgerekend op visite bij rivaal Feyenoord bewees Ajax dat de wederopstanding in volle gang is.”

Collega Sjoerd Mossou prijst vooral de trainer van Ajax. “Voor het eerst in ruim veertig jaar was de Klassieker een strijd tussen twee buitenlandse trainers. Francesco Farioli troefde zijn Deense collega Brian Priske op alle fronten af, waarmee de Italiaan een belangrijke nieuwe stap zette richting de terugkeer van Ajax aan de Nederlandse top.”

Volgens Mossou komt de zege vrijwel volledig op het conto van Farioli. “Tactisch, fysiek, collectief én mentaal was Ajax domweg de baas in Rotterdam. Geholpen door de snelle 0-2 en een matig keepende Timon Wellenreuther, maar bovenal dankzij een feilloos uitgevoerd strijdplan.”

Mike Verweij, Ajax-watcher namens De Telegraaf, schrijft over een ‘masterplan’ van Farioli. “Dankzij een uitstekend tactisch plan van Francesco Farioli, dat het de laatste tijd zo bewierookte Feyenoord veel te machtig was, lieten de Amsterdammers uitgerekend in de Klassieker zien hoeveel zij in hun mars hebben.”

De journalist zoomt ook nog in op een specifieke situatie. “Tekenend voor het vertrouwen aan Mokumse zijde was de manier waarop Youri Baas in zijn eigen vijfmetergebied een Feyenoorder uitkapte.”

Journalist Willem Vissers van De Volkskrant wil niet de ‘makkelijke’ weg kiezen door te wijzen naar Feyenoord-doelman Timon Wellenreuther. “Het is eerlijker om Ajax te prijzen voor het spel, voor het plan, om de samenhang. Om al die gewonnen persoonlijke duels, om de strijd, overal op het veld, een-tegen-een. Kortom: om het werk van Francesco Farioli.”