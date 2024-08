Aboutaleb regeert op besluit om Feyenoord - Ajax te verbieden: 'Voetbal nog lang niet genormaliseerd'

Ahmed Aboutaleb is tegenover ESPN dieper ingegaan op het afgelasten van Feyenoord - Ajax. De burgemeester van Rotterdam laat onder meer weten dat het inzetten van buitenlandse politie geen optie was en dat de altijd beladen Klassieker, ook zonder uitsupporters, simpelweg niet zonder politie-aanwezigheid afgewerkt kan worden.

Door een aangekondigde politiestaking was het deze week al de vraag of de Klassieker doorgang kon vinden. Eerder op de dinsdag maakte Aboutaleb bekend dat het zonder de politiemacht te onveilig zou zijn. “We hebben geluisterd naar alle adviezen die mij ter beschikking staan", laat de vertrekkend burgemeester weten.

"Van deskundigen, van de politie, van het Openbaar Ministerie en van mijn eigen medewerkers. Dan was de conclusie onvermijdelijk. Zelfs nadenkend over de vraag of je zonder de politie de wedstrijd onder veilige omstandigheden zou kunnen laten spelen, een optie waar we serieus naar gekeken hebben, was de eindconclusie: nee."

Eredivisie Feyenoord FEY 2024-09-01T12:30:00.000Z 14:30 Ajax AJX

Aboutaleb heeft bij de vorige edities van Feyenoord - Ajax kunnen zien hoeveel politie-inzet er nodig is om alles in goede banen te leiden. “Afgelopen jaren heb ik zelfs zonder uitsupporters van Ajax tussen de twee- en driehonderd agenten nodig gehad om de Ajax-bus binnen te loodsen, de wedstrijd onder veilige omstandigheden te laten spelen en dat er na afloop geen gedonder ontstaat in en rondom het stadion.”

“Zelfs dat heeft een keer niet kunnen verhinderen dat er een keer gedonder uitbrak. En dat zelfs zonder uitsupporters. Dan is het onvermijdelijk om te zeggen: het spijt me zeer, maar ik kan de veiligheid van de spelers niet garanderen. Dus inderdaad verbieden."

Aboutaleb heeft naar alle mogelijke oplossingen gekeken. “Het enige alternatief was de wedstrijd laten spelen zonder politie. Maar dan moet je er vanuit gaan dat de bus onder veilige omstandigheden binnen kan lopen. Of dat de spelers van Ajax met een gewijzigde bus zouden komen. Of misschien zelfs met taxi's binnen zouden komen. Zodat de symboliek van zo'n bus die toch voor sommigen die uit zijn op het trappen van rotzooi een magische aantrekkingskracht heeft.”

Er gingen geruchten dat buitenlandse politie ingezet zou kunnen worden, maar dat is nooit een optie geweest. “Politie van buitenaf is niet bevoegd om hier op te treden. Je kunt materiaal lenen uit het buitenland. Dat doen we wel eens. Een waterkanon uit België laten komen. Maar andere politiemensen zijn niet bevoegd om in Nederland op te treden. Dan had je ook het leger of de Koninklijke Marechaussee kunnen inroepen. Of via een helikopter mensen in het stadion laten landen.”

Ajax speelde onlangs in Breda tegen NAC zonder aanwezige politie. Dat ging goed. “Ik vond dat heel mooi dat het daar wel kon. Maar dit heet niet voor niks de Klassieker. Dit heeft een andere emotionele lading. Dat is echt van een andere orde. De verhouding Ajax-Feyenoord ligt aanzienlijk gevoeliger dan NAC-Ajax."

Aboutaleb vindt het heel belangrijke dat het voetbal in Nederland zich hergroepeert. “Ik ben blij dat in Groot-Britannië de situatie genormaliseerd is als het gaat om voetbal. Maar dat het in Nederland blijkbaar nog lang niet het geval is. Dat we afgelopen jaar netten hebben moeten plaatsen in stadions. We zijn nog lang niet zo ver dat het voetbal genormaliseerd is. Helaas niet."