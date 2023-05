Aboukhlal weigert regenboogshirt te dragen en wordt uit de selectie gezet

Zakaria Aboukhlal is voorafgaand aan de wedstrijd tussen Toulouse en FC Nantes uit de wedstrijdselectie gezet. De voormalig speler van AZ en PSV weigerde een shirt te dragen waarop de rugnummers een regenboogpatroon hebben. Naast Aboukhlal werden ook Saïd Hamulic en Moussa Diarra om dezelfde reden uit de selectie gezet. Alle clubs in de Ligue 1 en Ligue 2 dragen deze shirts vanwege een campagne tegen homofobie. Ook werd de aftrap van het duel met anderhalf uur uitgesteld.

Bij Nantes wilde tevens niet iedereen het shirt aantrekken. Mostafa Mohamed, komt ook niet in actie zondagmiddag. De actie van de Franse voetbalbond heet ‘Homo of hetero: we dragen allemaal hetzelfde shirt’. De shirts met de regenboognummers worden na de wedstrijden geveild. De opbrengst gaat naar organisaties die zich hard maken tegen lhbti-discriminatie. Ook de aanvoerdersbanden hebben deze speelronde een regenboogpatroon.

Neymar met de nummers in kwestie op zijn rug.

De wedstrijd in de 35e speelronde van de Ligue 1 zou aanvankelijk om 15:00 beginnen, maar trapte uiteindelijk pas om 16:30 af. Er werden verdachte pakketten gesignaleerd op de parkeerplaats buiten het stadion. Supporters moesten het stadion uit voorzorg verlaten, maar konden al gauw terugkeren naar de stoelen.

Toulouse en Nantes troffen elkaar vorige maand in de finale van de Coupe de France. De club van onder meer Thijs Dallinga, Stijn Spierings en Branco van den Boomen lieten in dat duel geen spaan heel van de tegenstander: 5-1. Toulouse staat momenteel dertiende in de Ligue 1. Nantes vecht drie wedstrijden voor het einde nog tegen degradatie en staat op de zeventiende plaats.