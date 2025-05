Aanvoerder Ludovit Reis neemt na promotie Hamburger SV verrassend besluit over toekomst

Ludovit Reis gaat Hamburger SV verlaten, zo meldt het Duitse BILD. De 24-jarige middenvelder uit Haarlem kiest ondanks de promotie naar de Bundesliga voor een transfer naar Club Brugge.

In de afgelopen jaren was Reis een vaste waarde op het middenveld van HSV. De rechtspoot droomde jarenlang van promotie naar het hoogste niveau, maar gaat vertrekken nu dat is gelukt.

Het was al langere tijd bekend dat Reis in beeld is bij Club Brugge, maar volgens de Duitse berichtgeving heeft hij de knoop inmiddels doorgehakt. De zeventienvoudig international van Jong Oranje wil naar België vertrekken.

Club Brugge en HSV moeten wel nog een akkoord bereiken over Reis, die in Hamburg tot medio 2026 vastligt. Naar verluidt ligt er een openingsbod van 3 miljoen euro op tafel.

In het Jan Breydelstadion moet Reis de opvolger worden van Raphael Onyedika en/of Ardon Jashari. Club Brugge wil de controleur voor meerdere jaren vastleggen.

Namens HSV lijkt de teller te eindigen op 129 officiële wedstrijden. Daarin was Reis goed voor 20 doelpunten en 13 assists.

FC Barcelona kan meeprofiteren aan de mogelijke transfer van Reis. De Catalaanse club heeft 25 procent van de transferrechten in handen.