Aankoopbeleid van Kroes bij Ajax gekraakt: ‘Je had Weghorst helemaal niet hoeven halen!’

Ajax heeft geen goede keuze gemaakt met het aantrekken van Wout Weghorst, zo vinden de mannen aan tafel bij NOSStudio Voetbal. De spits maakte bij zijn basisdebuut geen indruk en de conclusies worden dan ook snel getrokken: “Hij is alleen goed als pinchhitter”, denkt Pierre van Hooijdonk.

Bij Studio Voetbal wordt het eerste basisoptreden van Weghorst bij Ajax besproken. Tegen Go Ahead Eagles deed de spits 71 minuten mee, alvorens hij werd gewisseld voor Brian Brobbey. Weghorst kwam totaal niet in het stuk voor in Deventer.

Volgens Van Hooijdonk was dat niet de schuld van de spits zelf. “Weghorst is geen speler die je aanspeelt, om vervolgens weg te draaien en twee man te passeren. Hij is een totaal andere nummer negen dan Brian Brobbey.”

“Brobbey gaat tegen de tegenstander aanhangen en die kan dan de bal vasthouden, maar dat doet Weghorst niet”, gaat Van Hooijdonk verder. “Brobbey is ook veel sneller dan Weghorst, dus is hij automatisch een grotere plaag voor de tegenstander.”

“Voor de kwaliteiten van dit Ajax is Brobbey met afstand de ideale spits”, concludeert de voormalig Feyenoorder dan ook. “Als je een beter Ajax zou hebben, dan zou je best met Weghorst in de spits kunnen spelen. Maar zoo verzuipt een type zoals hij altijd in de spits bij Ajax.”

Van Hooijdonk is van mening dat een slechte zet is geweest van Alex Kroes om de 32-jarige spits aan te trekken. “Nu is hij alleen pinchhitter. Maar met Akpom heb je eigenlijk een pinchhitter die het het afgelopen seizoen met 11 goals hartstikke goed gedaan heeft.”

Ook Ibrahim Afellay snapt niks van het aankoopbeleid in Amsterdam. “Het is toch bizar dat ze, met Rijkhoff erbij, vier centrale spitsen hebben en voor de buitenkanten hebben ze gewoon geen enkel alternatief. Het is toch armoede dat je in de tweede helft Gaaei als rechtsbuiten moet opstellen?”