Aan Ajax gelinkte naam ontkent bezoek aan de Johan Cruijff ArenA: ‘Ik drink geen koffie’

Jeffrey de Lange, doelman van Go Ahead Eagles, ontkent dat hij een gesprek heeft gehad bij Ajax. De 26-jarige keeper uit Amstelveen zegt zich volledig te focussen op Go Ahead Eagles, dat binnenkort begint aan de voorrondes van de UEFA Conference League.

Onlangs bracht Voetbal International naar buiten dat Ajax denkt aan De Lange als stand-in van Diant Ramaj komend seizoen. De 1,90 meter lange goalie komt in beeld wanneer Géronimo Rulli vertrekt, waar intern vanuit wordt gegaan in de Johan Cruijff ArenA. Wel moet Go Ahead Eagles, De Langes club, dan willen meewerken aan een transfer naar de recordkampioen.

De Lange ligt namelijk nog twee jaar vast in De Adelaarshorst, waar hij individueel én collectief een topseizoen draaide. De Lange onderscheidde zich regelmatig met fraaie reflexen en wist met zijn team Europees voetbal te behalen.

De vraag is of hij dat bereid is in te ruilen voor een reserverol in Amsterdam, de plek waar hij elf jaar van zijn jeugdopleiding genoot. De Lange speelde tussen 2006 en 2017 op De Toekomst, voordat hij zijn heil in het oosten zocht, bij FC Twente.

De Lange ontkent tegenover De Stentor in ieder geval dat hij meerdere keren op de koffie is geweest in Amsterdam. “Ik drink geen koffie”, leek hij de vraag weg te lachen. “Nee, grapje hoor. Ik ben daar oprecht niet geweest en voel me bij Go Ahead ook gewoon goed. Volgende week spelen we Europees, dat is toch fantastisch?”

Go Ahead Eagles heeft wel alvast voorgesorteerd op een eventueel vertrek van De Lange. Luca Plogmann moet hem in dat geval vervangen. “We hebben zijn contract verlengd en daarna is hij verhuurd aan FC Dordrecht. Daarmee hebben we voorgesorteerd op een eventueel vertrek van Jeffrey”, gaf technisch manager Paul Bosvelt eerder al aan.

Transfermarkt schat de marktwaarde van De Lange op 3 miljoen euro. In de zomer van 2022 kwam de Noord-Hollander nog transfervrij over van FC Twente. Sindsdien stond hij 74 keer onder de lat bij Kowet. Twintig keer wist De Lange zijn doel schoon te houden.

