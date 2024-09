Aad de Mos en PSV-watcher Rik Elfrink zien in de Eredivisie mogelijke opvolger Jerdy Schouten rondlopen

Nu bekend is dat Jerdy Schouten nadrukkelijk in de gaten gehouden wordt door FC Barcelona en dat een vertrek bij PSV op termijn goed mogelijk is, kan het speculeren over zijn opvolging beginnen. Rik Elfrink, PSV-watcher namens het Eindhovens Dagblad, bespreekt met Aad de Mos een mogelijk interessante optie uit de Eredivisie: Dirk Proper.

In het wekelijkse video-item 'Elfrink & De Mos' bespreekt het tweetal de middenvelder van NEC, dat zaterdagmiddag de tegenstander is van PSV. "Daar wordt wel over gezegd dat het best de opvolger van Jerdy Schouten zou kunnen zijn", weet de clubwatcher.

"Hij heeft voetbalintelligentie te over en doet het ook heel erg goed bij Jong Oranje, zo heb ik gezien", is De Mos enthousiast over Proper. "Hij is een van de dragende krachten in dat elftal."

"Het is een jongen met potentie", vervolgt de oud-trainer, "en het zou me niet verbazen als hij een stapje hogerop gaat maken." Proper kwam afgelopen interlandperiode tweemaal in actie namens het Nederlandse beloftenelftal.

De 22-jarige middenvelder is bezig aan zijn vijfde volledige seizoen in het profvoetbal. Sinds het seizoen 2022/23 is Proper haast niet meer weg te denken uit de Nijmeegse basisopstelling.

Ondanks zijn prille carrière speelde de kleine rechtspoot reeds 137 wedstrijden in het betaald voetbal. Daarin was hij goed voor tien goals en zes assists.

Proper ligt bij NEC nog vast tot medio 2026, nadat hij eerder dit jaar zijn contract verlengde. Volgens Transfermarkt is de zesvoudig international van Jong Oranje zo'n zes miljoen euro waard.