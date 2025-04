Mohamed Salah live zien bij Liverpool in de Premier League? Koop nu je tickets!

Mohamed Salah is nog altijd de ster van Liverpool en verkeert in topvorm. Met 27 doelpunten en 17 assists in het huidige Premier League-seizoen is hij onmisbaar op Anfield. Wil jij Salah live in actie zien? Scoor dan nu je tickets voor een wedstrijd van Liverpool en beleef de magie van de Egyptische superster in het echt!

Wat maakt Salah zo bijzonder?

Salah, geboren in Nagrig, Egypte, speelt sinds 2017 voor Liverpool en is uitgegroeid tot een echte superster. De linksbenige rechtsbuiten staat bekend om zijn snelheid, dribbels en scorend vermogen. Salah is niet alleen een goalgetter, maar ook een teamspeler die keer op keer beslissend is.

Een reis langs Europese topclubs

Salah begon zijn carrière bij El Mokawloon en legde via FC Basel, Chelsea, Fiorentina, AS Roma en uiteindelijk Liverpool een indrukwekkende route af. Sinds zijn overstap naar the Reds heeft hij meerdere records gebroken en talloze prijzen gewonnen. Denk aan de Champions League in 2019 en de Premier League titel in 2020.

De groeiende erelijst van Salah

Met prijzen zoals de Champions League, Premier League, FIFA Club World Cup, UEFA Supercup, FA Cup en drie League Cups behoort Salah tot de meest succesvolle spelers van zijn generatie. Daarnaast werd hij twee keer verkozen tot Afrikaans voetballer van het jaar en werd hij vier keer topscorer van de Premier League.

Held van Egypte

Voor het Egyptisch elftal is Salah even belangrijk. Hij speelde inmiddels meer dan honderd interlands en scoorde al 58 keer. In zijn thuisland is hij een nationale held en het gezicht van het Egyptisch voetbal. Waar hij ook speelt, de ogen zijn op hem gericht.

Wat brengt de toekomst voor Salah?

Salah's contract bij Liverpool loopt nog tot juni 2025. Of hij daarna nog op Anfield te bewonderen is, blijft onduidelijk. Wat wel zeker is: dit seizoen is hij in topvorm en zorgt hij wekelijks voor spektakel. Dit zou zomaar je laatste kans kunnen zijn om hem in Liverpool-shirt te zien schitteren. Klik hier en mis de kans niet om hem nog te zien spelen!

Wil jij Salah live zien spelen?

Of het nu gaat om een kraker in de Premier League of een avond onder de lichten in Europa: Salah zorgt altijd voor vuurwerk. Wacht dus niet te lang en koop vandaag nog jouw tickets voor de komende wedstrijden van Liverpool. Beleef voetbal van het hoogste niveau! Bestel nu!