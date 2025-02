Weinig hoopvolle Pep Guardiola geeft aan hoeveel kans Manchester City maakt om Real Madrid uit te schakelen

Artikel gaat hieronder verder

Artikel gaat hieronder verder

Artikel gaat hieronder verdeMan City vindt vorm tegen Newcastle

Manchester City gaat woensdag op bezoek bij Real Madrid voor de return in de tussenronde van de Champions League. The Citizens moeten een 3-2 achterstand zien goed te maken in de Spaanse hoofdstad om door te stoten naar de achtste finales. Manager Pep Guardiola heeft daar echter weinig vertrouwen in.