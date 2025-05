Voetbalzone's Premier League Elftal van het Jaar: Van Dijk en Gravenberch schitteren namens Liverpool

Het Premier League-seizoen 2024/25 is afgelopen. Het ongenaakbare Liverpool was al enige tijd zeker van de landstitel, terwijl Chelsea en Newcastle United zich op de laatste speeldag nog verzekerden van Champions League-voetbal.

Het mag geen verrassing heten dat Liverpool met liefst vijf spelers hofleverancier is van het Elftal van het Jaar dat door Voetbalzone is samengesteld. Ook niet dat er uit de selectie van Manchester City na een tegenvallend niemand is uitverkozen. Er is daarentegen wel erkenning voor spelers van Fulham, Brentford en Nottingham Forest, clubs die in het seizoen 2024/25 indruk maakten.