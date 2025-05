Salaris van Sven Botman: Hoeveel verdient de ster van Newcastle United per week en per jaar in de Premier League?

Alles wat je moet weten over het salaris van Sven Botman bij Newcastle United

Sven Botman is sinds zijn transfer van Lille uit de Ligue 1 in de zomer van 2022 een vaste waarde in de verdediging van Newcastle United.

Botman werd vanaf het moment dat hij arriveerde een belangrijke kracht in het elftal van Eddie Howe en speelde een sleutelrol in de verdediging van de Magpies. Helaas liep de Nederlandse verdediger begin 2024 een kruisbandblessure op, waardoor hij het grootste deel van het seizoen aan de kant stond. Hoewel hij in december kortstondig terugkeerde, dwongen terugkerende knieproblemen hem opnieuw tot rust, waardoor hij de historische overwinning van Newcastle in de Carabao Cup-finale tegen Liverpool moest missen.

Botman's huidige contract bij de Magpies loopt tot 2027 en hij wordt goed beloond voor zijn bijdragen.

Hoewel hij misschien niet tot de bestbetaalde spelers van de selectie behoort, verdient Botman toch een aanzienlijk salaris in St. James' Park. Maar hoeveel precies?

VZ heeft samen met Capology de cijfers onder de loep genomen en het antwoord gevonden!

*Salarissen zijn bruto