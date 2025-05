Salaris van Stefan de Vrij: hoeveel verdient de verdediger van Inter per week en per jaar in de Serie A?

Stefan de Vrij heeft er inmiddels alweer bijna zeven seizoenen bij Inter opzitten. De Ouderkerker heeft sinds zijn komst bij de club uit Milaan al meer dan 250 wedstrijden gespeeld in het blauw-zwarte tenue.

De Vrij brak in Nederland door bij Feyenoord. In Rotterdam doorliep hij de jeugdopleiding en speelde hij tussen 2009 en 2014 153 wedstrijden. In de zomer van 2014 maakte hij voor 7 miljoen euro de overstap naar Lazio. In vier jaar tijd bij de club uit Rome won De Vrij één Supercoppa Italiana en maakte hij in de zomer van 2018 transfervrij de overstap naar Inter.

Bij Inter loopt het huidige contract van de centrale verdediger deze zomer af. Wel heeft de club een optie om het contract nog met een jaar te verlengen. Transfermarkt schat de 33-jarige Nederlander op een marktwaarde van 7 miljoen, maar hoeveel verdient De Vrij bij i Nerazzurri?

Voetbalzoneheeft samen met Capology de cijfers onder de loep genomen en het antwoord gevonden!

*Salarissen zijn bruto