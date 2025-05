Salaris van Ismael Saibari: hoeveel verdient de Belg per week en per jaar bij PSV?

Alles wat je moet weten over het salaris van Ismael Saibari bij PSV

De in Barcelona geboren aanvallende middenvelder Ismael Saibari heeft zich goed aangepast aan het leven in Nederland. Hij kwam in 2020 bij PSV, nadat hij eerder voor verschillende jeugdteams in België had gespeeld.

Hij toonde zijn talent bij Jong PSV en maakte in 2020 zijn debuut in het eerste elftal. Saibari is sindsdien uitgegroeid tot een sleutelspeler op het middenveld van PSV. De Marokkaanse international verlengde zijn contract bij PSV in 2024 en verbond zich voor nog eens vijf jaar aan de club. In vergelijking met enkele van de best verdienende spelers in de selectie blijft zijn salaris echter relatief bescheiden.

Maar hoeveel verdient hij dan precies? Voetbalzone heeft samen met Capology de cijfers onder de loep genomen en het antwoord gevonden!

*Salarissen zijn bruto