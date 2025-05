Salaris van Jeremy Doku: Hoeveel verdient de ster van Manchester City per week en per jaar in de Premier League?

Alles wat je moet weten over het salaris van Jeremy Doku bij Manchester City

Jeremy Doku werd in de zomer van 2023 gecontracteerd door Manchester City nadat hij indruk had gemaakt bij het Franse Rennes in de Ligue 1.

De flitsende vleugelspeler werd al snel een publiekslieveling in het Etihad Stadium dankzij zijn explosieve snelheid en vaardige spel op de linkervleugel. Doku kreeg zelfs lof van manager Pep Guardiola voor zijn sterke aanvallende prestaties.

Hij tekende een vijfjarig contract bij Manchester City, waardoor hij tot 2028 bij de club blijft. De Belg verdient een aanzienlijk salaris voor zijn bijdrage, hoewel zijn verdiensten relatief bescheiden zijn in vergelijking met de topsterren van City.

Gezien zijn jeugd en groeiende invloed lijkt een salarisverhoging in de nabije toekomst echter waarschijnlijk.

Hoeveel verdient hij precies onder zijn huidige contract bij Manchester City?

VZ heeft samen met Capology de cijfers onder de loep genomen en het antwoord gevonden!

*Salarissen zijn bruto