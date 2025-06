Marcel van Roosmalen maakt gehakt van vaste bargast Vandaag Inside: 'Ongelooflijke hobbezak met je geföhnde sprieten!'

Marcel van Roosmalen maakt Chris Woerts met de grond gelijk in zijn nieuwe column in het NRC. De journalist vindt de sportmarketeer die regelmatig aanschuift bij Vandaag Inside onder meer een ‘ongelooflijke hobbezak’.

“Van alle flapdrollen van de praatprogramma’s heb ik Woerts al vanaf de eerste keer dat ik hem zag de allergrootste onbenul gevonden”, gaat Van Roosmalen er gelijk met een gestrekt been in.

“Hij werd rijk door merken aan voetbalclubs te koppelen en vond zichzelf daarna opnieuw uit door als ‘sportmarketeer’ op de barkruk van Vandaag Inside onzin uit te kramen die vaker niet dan wel klopte.”

“Vorige week zat hij weer in de Oranjezomer en deelde daar het inzicht dat het maar beter was als de Arnhemse voetbalclub Vitesse zou verdwijnen. ‘Niemand maalt er meer om en ze zijn er helemaal klaar mee.’”

“Nog los van de lulkoek: dan maak je het persoonlijk. Ongelooflijke hobbezak met je geföhnde sprieten! Iedere wedstrijd die Vitesse in de toekomst nog speelt bewijst je onbekwaamheid!”, vervolgt de journalist.

“U leest het: ik kreeg enorm veel zin om juist het kleinste puistje van allemaal met vieze nagels uit te knijpen. Woerts is de rot in je kozijn, de laatste oliebol uit een Remia-emmer vol beslag, het is Pino uit Sesamstraat die zijn tekst kwijt is, maar bovenal is hij iemand van deze tijd. Alles wordt beter, sneller en efficiënter, maar de duiders van ‘het nieuws’ worden steeds simpeler.”