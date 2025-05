Salaris van Hakan Calhanoglu: hoeveel verdient de ster van Turkije per week en per jaar bij Inter?

Alles wat je moet weten over het salaris van Hakan Calhanoglu bij Inter

De Turkse middenvelder Hakan Calhanoglu begon zijn professionele carrière in Duitsland, waar hij voor verschillende Bundesliga-clubs speelde. In 2017 maakte hij echter de grote overstap naar de Serie A, waar hij bij AC Milan ging spelen.

Calhanoglu brak door bij de Rossoneri en groeide uit tot een van de beste middenvelders in de competitie. Vier jaar later haalde hij opnieuw de krantenkoppen in de Serie A door te besluiten om naar Milan's directe rivaal Inter te vertrekken.

Ondanks de controversiële transfer verloor Calhanoglu nooit zijn vorm en bleef hij zich profileren als een van de beste middenvelders in de Serie A en een onmisbaar lid van het team van Simone Inzaghi bij Inter.

Calhanoglu is niet alleen een van de uitblinkers van Inter, maar ook een van de bestbetaalde spelers van de club.

VZ heeft samen met Capology de cijfers onder de loep genomen om uit te zoeken hoeveel hij precies verdient bij de club uit het Giuseppe Meazza stadion.

*Salarissen zijn bruto