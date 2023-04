‘We moesten rennen, want er kwamen fans met bivakmutsen achter ons aan’

Donderdag, 13 april 2023 om 18:51 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:53

In Vloggertje gaat presentator Mounir Boualin op bezoek bij bekende gezichten uit de voetballerij. Deze keer praat hij met doelman Stijn van Gassel, die dit seizoen een uitstekende indruk maakt bij Excelsior. De 26-jarige sluitpost blikt terug op het krankzinnige promotieduel met ADO Den Haag in mei 2022, bespreekt het huidige seizoen van de Kralingers én gaat in op zijn eigen ambities.