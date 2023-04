Fotografen beleefden beangstigende Klassieker: ‘Vreesde voor mijn collega’

Donderdag, 13 april 2023 om 06:58 • Laatste update: 08:15

De Nederlandse Sport Pers (NSP) heeft reacties verzameld van fotografen die vorige week woensdag aanwezig waren bij de halve finale van de TOTO KNVB Beker tussen Feyenoord en Ajax (1-2). Voorafgaand aan dat duel werd een enorme hoeveelheid vuurwerk afgestoken. De fotografen die bij het duel aanwezig waren zijn door de beroepsorganisatie om een reactie gevraagd. Een afschrift hiervan is doorgestuurd naar de betrokken partijen: de KNVB en Feyenoord.

De minuten voor de Klassieker leidde bij veel fotografen tot een beangstigend gevoel. "Ik ben zelf groot fan van sfeeracties, fakkels en soms wat rook. Dit draagt vaak bij aan de sfeer en fraaie plaatjes", luidt een van de reacties. "Woensdag was het echter van een andere orde. Wij hebben ons snel moeten verplaatsen vanwege het feit dat we geen hand voor ogen zagen en naast ons enorme ontploffingen plaats vonden. Dat na de opkomst tientallen supporters met bivakmutsen bleven staan, gaf me aanleiding wat voorzichtiger te zijn."

Een ander had het gevoel in een 'oorlogsgebied' te hebben gezeten. "Het is gewoon beangstigend om met alle je dure apparatuur in de buurt van die dwazen te staan, je bent kansloos alles ze je aanvallen", valt er te lezen. "Als je van tevoren gewaarschuwd wordt door de stewards dat we beter weg kunnen gaan achter de goal omdat er zwaar vuurwerk en rookbommen aan zitten te komen, was het dus algemeen bekend bij de organisatie van Feyenoord. Nu waren er zelfs geen uitsupporters bij. Ik hou mijn hart vast voor de finale, want dan komen die raddraaiers zeker terug om ellende aan te brengen."

Weer een andere fotograaf noemt het een 'enge onbeheersbare situatie'. "Ik zat gelukkig tegenover het bizarre rookgordijn, maar vreesde voor de mensen, waaronder tal van collega’s die daar zaten", luidt zijn reactie. "Mijn collega belde op met de vraag: 'Zijn jullie gewaarschuwd?' Ik zei dat niemand ons daarvoor gewaarschuwd had aan onze kant. Hopelijk komt dit een keer goed en komt er een einde aan het gooien van voorwerpen en vuurwerk, want dit maakt ons werk natuurlijk niet beter. We hebben echt geluk gehad dat er netten hingen, anders waren er veel meer ongelukken gebeurd. Ik zag dat ze het vuurwerk vanuit de dichte rook tegen de netten gooiden."

Bovenstaand is slechts een greep uit de reacties. De overige reacties vind je hier.