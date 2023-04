Grensrechter die Andrew Robertson tik verkocht ondervindt nu al de gevolgen

Dinsdag, 11 april 2023

Constantine Hatzidakis, de grensrechter die Andrew Robertson afgelopen zondag een elleboog leek te geven, zal geen wedstrijden krijgen zolang het onderzoek naar het voorval niet is afgerond. Dat bevestigt PGMOL, de organisatie die verantwoordelijk is voor de (assistent-)scheidsrechters in Engeland. Oud-arbiter Keith Hackett vreest voor de carrière van Hatzidakis als hij schuldig wordt bevonden.

De eerste helft bij Liverpool - Arsenal werd zondagavond afgesloten met een bizar incident tussen Robertson en de arbitrage. De linksback van Liverpool ging na het rustsignaal verhaal halen bij een van de twee assistent-scheidsrechters, die daar niets van wilde weten en wild met zijn elleboog achteruit zwaaide. Robertson werd geraakt in het gezicht en bleef totaal verbijsterd achter. "Wat is dit? Ik ben zojuist in het gezicht geslagen door de grensrechter!", klaagde Robertson bij het weglopen naar de kleedkamer tegen zijn ploeggenoten.

?????????? moment aan het eind van de eerste helft ?? Andy Robertson krijgt een ?????????????????????????? van de assistent-scheidsrechter ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/8TgP5HsIQQ — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 9, 2023

Hackett, die zelf jarenlang in de Premier League actief was als scheidsrechter, weet niet wat Hatzidakis bezielde. “Ik heb gezocht naar een excuus waarom hij het deed”, zegt hij in gesprek met 5 Live. “Was hij misschien bang? Dat moet hij niet zijn, omdat het veld beveiligd wordt met ontzettend veel agenten. Hij reageerde op een manier die niet juist was.” Aleksandar Mitrovic van Fulham gaf scheidsrechter Chris Kavanagh vorige maand een duw tijdens de uitwedstrijd tegen Manchester United in de FA Cup. Dat leverde hem een schorsing van acht wedstrijden op.

“Die straf was zelfs nog niet eens zwaar genoeg, dus de eventuele schorsing van Hatzidakis moet vergelijkbaar zijn als hij schuldig wordt bevonden", is Hackett van mening. "Als hij schuldig is, dan is zijn carrière echt in gevaar. Ik zou het goed vinden als de voetbalbond deze situatie nog voor het weekend oplost”, aldus de oud-scheidsrechter. Hatzidakis komt dit weekend sowieso niet in actie en Engelse media vragen zich af of de grensrechter überhaupt nog een wedstrijd krijgt dit seizoen.