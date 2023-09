Fraaie knal Dominik Szoboszlai leidt eenvoudige thuiszege Liverpool in

Zondag, 3 september 2023 om 17:02 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:06

Liverpool heeft zondagmiddag een eenvoudige zege geboekt op Aston Villa. Dominik Szoboszlai zette de ploeg van Jürgen Klopp al vroeg op voorsprong, waarna de eindstand door Matty Cash (eigen doelpunt) en Mohamed Salah op 3-0 werd bepaald. Liverpool stijgt door de overwinning naar de derde plek in de Premier League met tien punten uit vier duels.

Klopp besloot drie wijzigingen door te voeren ten opzichte van het gewonnen Premier League-duel met Newcastle United (1-2). Darwin Núñez kreeg in de voorhoede de voorkeur boven Cody Gakpo, terwijl Joe Gomez de geschorste Virgil van Dijk verving. Curtis Jones keerde daarnaast terug van een blessure en nam de plek op het middenveld van Wataru Endo in.

????????????????????????! ?? Liverpool opent al snel de score. Dominik Szoboszlai ramt de bal heerlijk binnen ?? ?? https://t.co/XRHexcHshI#ViaplayVoetbal #LIVAVL pic.twitter.com/sKAUajm0ic — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) September 3, 2023

The Reds zaten al binnen vier minuten op rozen dankzij Szoboszlai. Een hoekschop van Trent Alexander-Arnold ging aan alles en iedereen voorbij, waarna de Hongaar van de rand van het zestienmetergebied kon afdrukken. Zijn overtuigende schot viel vervolgens in de lange hoek binnen: 1-0. Halverwege de eerste helft hielp Cash Liverpool op knullige wijze verder in het zadel, toen Núñez hard tegen de paal schoot en de verdediger de rebound hierna in zijn eigen doel werkte: 2-0.

Salah gooide het competitieduel tien minuten na rust al definitief in het slot nadat Núñez een hoekschop van Andrew Robertson doorkopte. De Egyptenaar stond bij de tweede paal op de juiste plek om de bal van dichtbij binnen te werken: 3-0. De ruime voorsprong was voor Klopp het sein om onder meer Gakpo in te brengen. De Oranje-international had ook mee kunnen delen in de feestvreugde, echter toonde Salah zich zelfzuchtig door de bal niet op een presenteerblaadje te geven aan zijn ploeggenoot.